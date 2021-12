150 fotografías de Steve McCurry muestran los rostros de la guerra en París

El público podrá ver en la exposición las primeras imágenes que el McCurry captó en Afganistán, cuando el era un joven que estaba recién graduado en cine y que logró entrar en Afganistán y se decidió uniirse a un grupo de muyaidines que combatían contra el ejército soviético.

“No me veo como un fotógrafo de guerra, me interesan sus consecuencias humanas, lo que le pasa a esta gente y la sistemática destrucción de cientos de pueblos, pero no el combate, aunque me he podido encontrar en esas situaciones”, aclaró McCurry.