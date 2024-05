Abogada chilena hace de la literatura una herramienta terapéutica para las mujeres del CERESO Femenil de Saltillo

“Cuando tomas una libreta y un lápiz y te pones a escribir y sacas lo que está en tu cabeza y tu corazón y lo externalizas, estás haciendo terapia narrativa”, dice la escritora y abogada chilena Sylvia Valdés, quien se encuentra en Saltillo compartiendo esta herramienta con dos grupos de mujeres.

Esta semana se encuentra en el CERESO Femenil, donde trabaja con un grupo de 20 mujeres a partir de la literatura, antes de continuar un ejercicio similar, ahora en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, esto sumado a un taller de cuentacuentos que también impartirá en una escuela local.

“Me vincula el trabajo con mujeres no solo por los talleres, sino también porque soy abogada y trabajo en una institución gubernamental que se llama Sernameg. Desde esa área también me vinculo con talleres de mi área profesional pero desde la literatura en trabajado en cárceles en esas dos regiones”, expresó en entrevista con VANGUARDIA la abogada, quien ha realizado este tipo de talleres en centros penitenciarios para mujeres en la Sexta y Séptima región de Chile.