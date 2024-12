Acusan a la escritora Monica Ojeda de apropiación cultural por su novela ‘Chamanes eléctricos’

Frente a la acusación de Agustín Guambo, me veo en la necesidad de responder. pic.twitter.com/Ibka0UXgct

El poeta se comunicó con Penguin Random House , quienes confirmaron que Ojeda sí utilizó su obra en una versión inicial pero que en la versión final “ los fragmentos fueron ‘modificados’ y que, por lo tanto, no existe infracción”.

“Existen cambios del borrador al impreso, sin embargo, no implica que no exista el proceso que ella misma detalla en sus comunicaciones donde reconoce que me ha leído y que usará mis textos como inspiración”, señala el autor.

La escritora, en un comunicado propio, mantuvo la misma postura, reconociendo la colaboración inicial, así como los cambios posteriores y argumentando que su error fue no avisarle a Guambo que ya no haría referencia a su obra.

“Versos que habían nacido en el contexto de mi cosmovivencia, mi voz, mi identidad cultural andina, ahora aparecían sin nombre, sin contexto y sin crédito. Como si nunca hubieran sido míos”, denunció Guambo, quien también puntualizó su derecho a que “mi obra no sea utilizada ni transformada sin mi consentimiento (independientemente de los cambios en la versión final)”.