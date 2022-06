$!‘Al sur de la literatura’: Eugenia Flores Soria presenta libro de ensayos sobre ‘los otros’

Desde algunos años, la periodista y escritora Eugenia Flores Soria ha procurado alimentar una postura muy particular ante la literatura. En vez de abocarse al estudio de la tradición, de los cánones, su interés se ha diversificado, y en la búsqueda de autores, temas, momentos y movimientos poco explorados o de plano ignorados por la academia, ella ha encontrado y rescatado estas joyas de las letras universales.

En esta misma línea, uno de los aspectos más relevantes del libro es la constante mención o reflexión alrededor de la literatura femenina. Tal hecho no es gratuito, por el contrario, fue uno de los factores detonantes de esta inquietud académica.

“Yo siempre quise hacer un libro de artículos porque me gusta mucho leer este tipo de libros”, comentó Eugenia en su momento, “me gustaba también leer en el periódico las columnas [...] Este libro representa un cambio en mi vida a partir de ciertas lecturas que me abrieron los ojos y me enseñaron a hacerme otras preguntas”.

Por poner algunos ejemplos, en “Los malditos: ¿El poeta o la poesía?” reflexiona sobre este estatus casi mítico del poeta maldito, algo similar que también explora en el texto “Antonieta Rivas Mercado: ‘La que no quise ser’”, sobre la mecenas y artista mexicana, quien es más recordada por su dramático suicido en la catedral de Notre Dame que por el resto de sus aportes al arte mexicano. Asimismo, también dedica un apartado a “Las filósofas ausentes”, donde escribe sobre estas autoras que la historia oficial ha tenido bien ocultas.

El libro “Al sur de la literatura: Mi breve atlas” de Eugenia Flores Soria, se puede encontrar a la venta en la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis.