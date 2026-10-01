Alonso Burgos, con su primera novela, ‘Satélite’ llega a la FIL Monterrey este 17 de octubre

En su primera novela, “Satélite” (Alfaguara, 2026), Alonso Burgos plasma consciente o inconscientemente datos autobiográficos, como las esencias tanto de su de su ciudad natal Ciudad de México y de Alemania, país en donde vivió por algunos años. Con esta publicación llega a la Feria Internacional del Libro Monterrey este 17 de octubre a las 15:00 horas. En esta novela aborda temas como depresión, soledad y el no sentirse identificado en el lugar en donde te encuentras. Durante la lectura el autor te adentra al mundo de Dante, personaje principal de su obra, el cual es el narrador de la historia en distintos tiempos. La nostalgia de no pertenecer Aunque “Satélite” es su primera obra publicada, Alonso comenta que no es la primera novela que ha intentado escribir, por ese motivo se alegra mucho su publicación haya sido posible.

“Yo me siento muy feliz con el trabajo que hice con mi editora y con la gente que me estuvo apoyando en el camino y me alegra mucho que esté llegando a lectores”, expresó el autor. Aunque Alonso comenta que Dante no es él, sí reconoce que tienen ciertas similitudes, tanto que logra que conectes con el personaje conociendo sus miedos, sueños, tristezas y desamores. Durante el texto habla del regreso de Dante a Ciudad de México, recordando cómo eran sus amistades, sus años de noviazgo con Malina en la preparatoria en el Colegio Alemán, hasta sus primeros años en Berlín, en donde su amor se pierde por un incidente que a lo largo de sus páginas invita a descubrirlo. Cada uno de los personajes secundarios: Malina, Diego, y Emilio, representan para Dante algo que no quiere dejar ir, el no sentirse perteneciente a ningún lugar, querer regresar el tiempo para atesorar lo que fue, el futuro que jamás podrá tener y esa añoranza que se desvaneció en una noche, ese anhelo de volver a tenerlo.

“Dante la pasa muy mal, es muy atormentado y está añorando constantemente por todo lo pasado”, comentó Burgos. Aunque su publicación es muy reciente, es catalogada por ciertos lectores como una novela muy generacional, dirigida un público que pasa por las mismas circunstancias conectado a los millennials más jóvenes y la generación z más grande. Alonso jamás estuvo muy seguro de haberlo escrito para cierto público, esto lo ha estado llevando como un cumplido, aunque comenta que conlleva un gran peso. Además el autor plasma la transición de su personaje de ser adolescente o una juventud temprana, en donde toma decisiones nuevas y experiencias que no parecen tener consecuencias, hasta llegar a otra fase en la que ya no pueden recorrer todos lo caminos y parte de su dolor es porque él siente que tomó las decisiones equivocadas, llegando a caminos que no eran.

📖 Hay novelas que acompañan y novelas que transforman. SATÉLITE de Alonso Burgos reúne ambas virtudes en una historia sobre la pertenencia, la distancia y la identidad.



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“En realidad siempre hay caminos nuevos por recorrer, eso es algo que me gusta pensar en mi vida”, expresó Burgos. Una nueva vida Una de las experiencias que nos comenta el autor en similitud del personaje es salir de casa para enfrentar la realidad de vivir en otro país, hablando otro idioma y aprender otra cultura en donde es una experiencia extraña ya que dejas tus amistades y tu hogar. Al voltear atrás, se genera la pregunta de cómo te relacionas con personas con las que creciste pero se quedaron y ahora están en otro punto. Esto es algo crucial en la novela ya que Dante cree tener una nueva vida en el punto en el que está, hasta que algo crucial lo despierta de su nuevo sueño. ¿La memoria puede ser un tormento? Esta novela nos habla sobre una noche de reencuentros y desencuentros, de cómo nuestra mente puede engañarnos y nuestros recuerdos pueden trasdivergarse a nuestro favor, tanto que no sepamos cuál es la verdad absoluta de nuestros recuerdos más presentes de nuestra vida.

✨ Una noche, un Cadillac y un acertijo sin respuesta. SATÉLITE de Alonso Burgos demuestra que los caminos más largos también atraviesan la memoria. 📖🚙



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El mensaje que se quiere transmitir en esta novela es cómo nos relacionamos con nuestro pasado y de qué manera lo recordamos, reflejándolo en un personaje insatisfecho con su presente, recordando tiempos en donde todo fue mejor. “El pasado hasta cierto punto es inaccesible”, comentó el autor Alonso comenta que no creyó que la historia llegara a conectar con tanta gentem admitiendo que en algún momento tuvo miedo y sospecha de que no fuera a suceder, pero ahora está experimentando ser autor por primera vez. “Satélite” se estará presentando próximamente el 17 de octubre a las 15:00 horas en la Feria Internacional del Libro Monterrey en Cintermex, Fundidora, en el Auditorio HEB en la Comunidad, en donde estará firmando ejemplares al terminar su charla. Te invitamos a revisar la cartelera de la FIL Monterrey para saber más sobre las presentaciones de los autores invitados.