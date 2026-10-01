Reprueba SEP asesinato de maestra en Coahuila; darán acompañamiento a plantel

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reprueba SEP asesinato de maestra en Coahuila; darán acompañamiento a plantel
    Dos jóvenes irrumpieron en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Educación
Justicia

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SEP

En una tarjeta informativa, la dependencia federal señaló que respetará las investigaciones de las autoridades competentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprobó el asesinato de una maestra en Torreón, Coahuila, y aseguró que acompañará institucionalmente a los integrantes de la comunidad escolar.

Mediante una tarjeta informativa indicó que respetará las investigaciones correspondientes y las determinaciones de las autoridades competentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vamos-por-todas-las-mujeres-alumno-relata-ataque-armado-en-secundaria-de-torreon-KN23849267

“La SEP lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido de La Unión, en Torreón, Coahuila, y expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente”, manifestó.

Este jueves, dos ex alumnos irrumpieron en una secundaria de Torreón y asesinaron a la subdirectora del plantel.

De acuerdo con el Fiscal estatal, Federico Fernández, los hermanos fueron detenidos por los hechos.

“Son dos hermanos de 18 años, llegan estos dos ex alumnos y agreden al personal de la institución, así como a algunos alumnos, lamentablemente una persona, la subdirectora del plantel educativo, pierde la vida”, informó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Justicia

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
true

Costo de vida: en Coahuila es una variable muy relevante
true

POLITICÓN: Tony Flores regresa al Congreso de Coahuila; ahora falta que asista a las sesiones
La llegada de los bisontes forma parte de un proyecto de restauración de los pastizales y conservación de la biodiversidad del Desierto Chihuahuense

Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación
Halcones recibirá este viernes a Correcaminos en la Unidad Deportiva Universitaria de la UAdeC.

Halcones vuelve a casa para enfrentar a Correcaminos en la Jornada 5