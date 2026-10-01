Reprueba SEP asesinato de maestra en Coahuila; darán acompañamiento a plantel
En una tarjeta informativa, la dependencia federal señaló que respetará las investigaciones de las autoridades competentes
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprobó el asesinato de una maestra en Torreón, Coahuila, y aseguró que acompañará institucionalmente a los integrantes de la comunidad escolar.
Mediante una tarjeta informativa indicó que respetará las investigaciones correspondientes y las determinaciones de las autoridades competentes.
“La SEP lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido de La Unión, en Torreón, Coahuila, y expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente”, manifestó.
Este jueves, dos ex alumnos irrumpieron en una secundaria de Torreón y asesinaron a la subdirectora del plantel.
De acuerdo con el Fiscal estatal, Federico Fernández, los hermanos fueron detenidos por los hechos.
“Son dos hermanos de 18 años, llegan estos dos ex alumnos y agreden al personal de la institución, así como a algunos alumnos, lamentablemente una persona, la subdirectora del plantel educativo, pierde la vida”, informó.