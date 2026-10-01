Reprueba SEP asesinato de maestra en Coahuila; darán acompañamiento a plantel

Mediante una tarjeta informativa indicó que respetará las investigaciones correspondientes y las determinaciones de las autoridades competentes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprobó el asesinato de una maestra en Torreón, Coahuila, y aseguró que acompañará institucionalmente a los integrantes de la comunidad escolar.

“La SEP lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido de La Unión, en Torreón, Coahuila, y expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente”, manifestó.

Este jueves, dos ex alumnos irrumpieron en una secundaria de Torreón y asesinaron a la subdirectora del plantel.

De acuerdo con el Fiscal estatal, Federico Fernández, los hermanos fueron detenidos por los hechos.

“Son dos hermanos de 18 años, llegan estos dos ex alumnos y agreden al personal de la institución, así como a algunos alumnos, lamentablemente una persona, la subdirectora del plantel educativo, pierde la vida”, informó.