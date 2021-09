Americas Society exhibe la rebeldía de artistas de latinos en Nueva York

“This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965–1975” (“Este debe ser el lugar: Artistas latinoamericanos en Nueva York, 1965-1975”) , que se inauguró en la sede de la Americas Society en Manhattan, presenta pinturas, fotografías, instalaciones y videos de más de 40 artistas .

“Y todo esto se refleja en la cultura, no de forma transparente, no de forma literal, pero se refleja de forma metafórica, que es lo lindo que tiene el arte, esa posibilidad de contar a través de metáfora y de contar a través de ciertas sutilezas los procesos sociales que están sucediendo,” dijo la experta. “Muchísimos de estos artistas, además, participaron en muchísimos de estos movimientos sociales”.

Las 91 obras de la exposición podrán verse hasta el 18 de diciembre. La muestra abrirá por segunda vez de mediados de enero a mediados de mayo del 2022 para mostrar otro gran grupo de obras de los mismos artistas.

“This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965–1975” abre ahora para asegurar que los propios artistas puedan verla y para crear un libro sobre la muestra en el que ellos mismos den su voz a través de entrevistas.

Para visitar la muestra no hace falta hacer reservación, pero la Americas Society limita el número de personas que pueden estar a la vez en la sala. De acuerdo con los mandatos de la ciudad, todos los visitantes de 12 años o más deben mostrar prueba de vacunación contra el COVID-19 y todos los mayores de dos años deben usar mascarilla en todo momento.