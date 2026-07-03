Antonio Rey inaugurará el Festival Internacional de Guitarra con gala flamenca en Saltillo

Antonio Rey ha crecido con el Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) y lo celebra. Por eso ser parte de la gala inaugural en la edición número 30 de este encuentro musical tiene una especial relevancia. “Ha sido y sigue siendo uno de mis festivales favoritos, porque ahí empezó muchas cosas de mi carrera. Cuando yo era muy chavito el maestro Martín [Madrigal], por ahí del 2005 o 2004 me invitó y fue un regalo. Yo he visto tocar a los mejores guitarristas en ese festival y que me invitaran a mí era algo muy bonito y emotivo”, compartió el guitarrista a VANGUARDIA. El ganador del Grammy Latino por sus álbumes “Flamenco sin fronteras” e “Historias de un flamenco” —de los cuales interpretará algunos temas en este evento— llega a Saltillo junto a su hermana, la bailaora y cantaora Mara Rey. Ambos presentarán el público del festival una gala flamenca este sábado 4 de julio en punto de las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

“Uno no puede alejarse mucho de la improvisación, porque es lo que a uno lo mueve, pero voy a tocar piezas de estos últimos discos y algunos temas del disco ‘Colores del fuego’, es un paso por varias etapas de mi carrera y junto con Mara vamos a imprimir otro concierto diferente, no es solo de guitarra, es una experiencia flamenca”, explicó. Sobre el escenario Rey ha dejado claro que la música es algo vivo para él. Aunque existen versiones de estudio, mismas que podrían ser consideradas “definitivas”, al momento de llevarlas frente a un público se transforman, se convierten en obras únicas que surgen de la emoción del momento.

“La música es mi forma de vivir, no es solamente mi trabajo, la que me da comer, yo le tengo mucho cariño y la cuidado. La relación con ella es de amor, es darle gracias a Dios por permitirme vivir mi sueño, que es hacer música, tocar la guitarra y tratar de mover el corazón de las personas [...] Como el amor también cambia cada día la música no la puedo tocar igual, hay veces que tienes muchas ganas, otras no, quieres querer o estar solo. La música es tu estado anímico”, expresó. Basta escuchar la energía, emoción e intención de su tema “Dos partes de mí”, del álbum homónimo de 2018, en su versión de estudio y compararla con el dueto que hizo con el percusionista Paquito González, disponible en el canal de Youtube Solera Flamenca.

“Por eso hay artistas y músicos, y músicos que son artistas, yo no sé lo que soy, pero trato al menos de vivir lo que toco y si ese momento me lleva a cambiar esa melodía o cambiar ese pasaje lo hago porque me sale del corazón”, agregó. Esta experiencia de improvisación y juego se extiende a la química que hay entre guitarra y baile en una gala como la que presenciaremos este sábado. Y cuando la bailaora, en este caso, es hermana del guitarrista, la complicidad es aún mayor y el resultado mucho más potente.

Entonces, la etapa de grabación se convierte en “una lucha contigo, porque eres el que mejor lo puede ver y el que peor puede verlo, en el sentido de que ahora te gusta y mañana ya no. Es como mirarte en un espejo, empiezas a verte feo mientras más tiempo pasas enfrente. De escucharte tanto empiezas a notar tus defectos, que es lo ideal para aprender y avanzar, pero llega un momento en que tienes que parar, no te castigues tanto, si esto está bonito déjalo. Pero es difícil elegir, a veces la mejor toma es la que tiene más imperfecciones, técnicamente, pero es la que estaba dicha con más corazón y eso es lo que hay que buscar, más el corazón que la perfección. Pero es un proceso bonito”.

Antonio Rey espera también reencontrarse con el público mexicano. “Cuando uno está en el escenario está tan solo que lo que quiere es el cariño del público, si te pega uno un aplauso ahí en medio de la canción, se te quitan los nervios y te pones a disfrutar”, concluyó. La gala “Historias de un flamenco” es el primer evento de la edicion 30 del FIGM, que continuará el domingo, también en el Fernando Soler, con una presentación a cargo de la Orquesta de Guitarras de Coahuila y 6 al 9 de julio se presentarán Daniel Olmos y Encarnación Vázquez, Deion Cho, Diego Campagna y Vera Danilina en el Museo de las Aves de México para regresar el viernes 10 con Pablo Garibay y Arody García en el Teatro de la Ciudad y concluir el sábado con los Hermanos Guedes. Todos los conciertos son a las 20:30 horas.

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