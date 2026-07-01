Mariana Chabukiani interpretará a Rachmaninoff junto a la Orquesta Metropolitana de Saltillo

La Orquesta Metropolitana de Saltillo está preparando un gran concierto para celebrar el 449 aniversario de Saltillo, como parte del Festival Internacional de las Artes (FINA), donde además de contar con la participación solista de la pianista Mariana Chabukiani, estrenarán una sinfonía de la autora alemana Emilie Mayer. Será el próximo 15 de julio en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler que la orquesta de cuerdas doblará su número de integrantes para crecer a nivel sinfónico y acompañar a Chabukiani en la interpretación del Concierto para piano no. 2 de Serguéi Rachmaninoff. “Es una obra muy conocida, ya la he tocado varias, pero no lo he hecho en Saltillo, y me emociona mucho porque es una de mis obras favoritas para piano y tanto para los músicos como para el público será un gran placer”, compartió la solista para VANGUARDIA.

“La canción rusa, las melodías tradicionales están muy presentes en la música de Rachmaninoff, melodías de gran belleza que representan mucho a la cultura musical rusa, su naturaleza, las estepas, los ríos, los valles. Es una cultura en la que yo crecí”, agregó sobre esta obra que, además exige un componente físico, corporal, tan demandante es y llena de fuerza. Por su parte, la directora de la OMSA, Natalia Riazanova, señaló que fue elegida en coordinación con Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, para entregar al público saltillense una experiencia única de una obra conocida.

“El concierto es un gran reto como acompañamiento”, añadió la directora, “la Orquesta Metropolitana todavía no ha acompañado las obras de esta dificultad, porque yo considero, conociendo el repertorio, dentro de mis posibilidades, de los conciertos para piano y orquesta, este es de los más complicados en cuestión de acompañamiento”. Aunado a esto, describió a la solista como “una pianista monumental, hay intérpretes que son muy buenos con miniaturas, con repertorio impresionista y todo eso. Mariana es una pianista con un gran sonido y técnica impecable. Yo la conozco desde hace años y para este concierto aparte necesitas sutilezas tímbricas que ella maneja muy bien”.

Esta obra será precedida por el Vals de la Suite Masquerade de Aram Khachaturian, con la que el concierto abrirá ofreciendo “es de carácter muy dramático, porque en el fondo de este baile pasa todo el drama, tiene mucha carga emocional y la belleza de los motivos soviéticos”, dijo Riazanova. “El concierto de Rachmaninoff es una obra que bien tocada pasa rápido y se queda después en tu mente y en tu corazón. Se te mete por debajo de la piel y después vas a andar tarareando sus motivos”, aseguró la directora.

La segunda parte del concierto será el estreno en México de la Sinfonía no. 4 de la compositora alemana Emilie Mayer, de quien ya habían interpretado un cuarteto suyo, pero ahora aprovechando los refuerzos abordarán otra de sus grandes composiciones.