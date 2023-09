Artista camina de Arteaga a Saltillo en protesta por la falta de movilidad urbana y las carencias de los estudiantes

La vida de estudiante parece sencilla , pero la realidad es que muchos jóvenes no solo tienen que equilibrar sus asuntos personales con el estudio, sino que deben trabajar para poder pagar sus gastos escolares, otros son foráneos y se enfrentan a situaciones particulares y a todo esto, en Saltillo, la movilidad urbana se convierte en un obstáculo extra para su formación.

“ El performance surge de este desgaste emocional y físico que llegamos a tener los estudiantes y que no es tomado en cuenta o no tiene importancia para la mayoría de las personas [...] Y aún así tenemos que cumplir con las expectativas”, compartió Vélez en entrevista con VANGUARDIA, “también surge a partir del tema del Lobus. Son horas en la fila, estar bajo el sol, y también al esperar las combis, este transcurso de llegar a Coss y esperar el transporte a tu casa, todo esto afecta”.

“Esto nos ha afectado en toda nuestra trayectoria estudiantil. Yo desde la primaria he sido de la población que toma el transporte público, entonces en muchos casos las rutas han cambiado, la Arteaga ha sido una de las cosas más sorprendentes en el transporte público”, compartió.

A partir de ahí subió por la calle de Obregón, replicando la ruta de la 5A, que toma con regularidad, hasta llegar a su domicilio al sur de la ciudad. Cuatro horas para un recorrido que, en un día normal, le puede tomar un cuarto de eso pero que depende no solo del servicio que provee la UAdeC, sino también del sistema de transporte público de Saltillo, cuya calidad y número de rutas ha disminuido de manera proporcional con el aumento de sus tarifas , situación que también ha ocurrido con e l Lobus, que ha reducido sus horarios con los años y aunque se llegó a discutir en el pasado la creación de rutas alternas, se ha mantenido como tal desde hace más de una década.

Su performance, sin embargo, no fue un acto individual, sino que simbólicamente r epresentó a todos los jóvenes que tienen que padecer estas y otras dificultades en su día a día , pero específicamente llevó en su camino los nombres 71 personas que decidieron sumarse a la acción.

“Durante el performance voy a nombrar a mis compañeros que se han sentido desgastados, solos, que han sentido la apatía y el agobio de ser estudiantes. Se anotaron en un Forms que les mandé, me dieron su consentimiento para mencionarlos y son un total de 71 nombres, que iré mencionando durante el trayecto”, compartió.

“Saben lo que es caminar bajo el solazo, traer la mochila cargada, e incluso los que van en primeros grados que tienen que cargar con regla T y trabajos. Es un desgaste muy fuerte pero sí he sentido mucho su apoyo, porque saben que es un desgaste tanto físico como psicológico”, concluyó, “es un evento muy bonito poder representar aquello que no se suele ver, de lo que no se suele hablar”.