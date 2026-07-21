Artista Maki Barsaly lleva el arte del comic a los niños, niñas y jóvenes del FINA

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    Artista Maki Barsaly lleva el arte del comic a los niños, niñas y jóvenes del FINA

El también ilustrador impartió este taller en el Museo Rubén Herrera que acercó el arte a los niños y niñas de Saltillo

Del martes 14 al viernes 17 de julio el artista Juan Muñoz “Maki Barsaly” impartió un taller de cómic para niños y niñas en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), acercando otra forma de expresión a la niñez y la adolescencia de Saltillo.

“El objetivo es darles ciertas herramientas a los niños para que a partir de tres sencillos pasos puedan desarrollar sus propias historias a través del lenguaje del cómic”, explicó el también ilustrador en una entrevista previa con VANGUARDIA.

Muñoz mencionó que el taller se diseñó para darles a los participantes desde las herramientas más básicas —conocimiento de las partes de una tira cómica, por ejemplo—, así como el diseño de personajes y cómo generar una estructura para la historia.

A partir de esta estructura sencilla, ya si en un futuro ellos quieren desarrollar cosas más complejas ya tienen estas bases”, señaló.

Recalcó que aunque no es el objetivo explicar a fondo las bases misma del dibujo sí hay apertura para asesorar en estas cuestiones y acompañarles para que puedan sentirse satisfechos con su trabajo y habilidades.

“Una vez me tocó dar una sesión express de cómic con unos niños de un colegio, pensado en puro diseño de personajes. Ahí se desarrolló una dinámica interesante donde me decían, por ejemplo, que querían dibujar un dragón pero no sabían cómo, entonces me acercaba, lo dibujaba, se emocionaban y a partir de lo que yo hacía ellos creaban”, compartió.

“Como cuento ya con bases de anatomía, diseño, teoría del color, lo que llegasen a necesitar fuera de la estructura del cómic sí sería atendido, pero no sería el foco”, agregó, “hace poco leí una frase de Stan Lee, que dice algo como ‘no se necesita ser un buen dibujante para escribir un buen cómic, solo se necesita querer contar una historia’. Y siento que eso puede motivar porque cuando eres niño y aún no dibujas muy bien te desanimas”.

El artista ha realizado exposiciones individuales y participado en colectivas, además de trabajar haciendo flyers para eventos musicales, portadas para sencillos de bandas e incluso lyric videos, además de que publica cómics de diversos temas, con un tono relajado, en su página de Instagram @makibarsaly.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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