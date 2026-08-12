Así se celebrará el 25 aniversario de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Así se celebrará el 25 aniversario de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila

Entre presentaciones de danza, cursos y audiciones se celebrará el 25 aniversario de la Escuela de Danza del estado de Coahuila, terminando con una Gala en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

A los 25 años de su creación, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC) ha acompañado a niñas, niños y jóvenes en el descubrimiento de sus capacidades, brindándoles las herramientas técnicas y artistas para desarrollar una carrera en el mundo de la danza.

Por ese motivo por el marco de su 25 aniversario este miércoles 12 de agosto a las 11:00 horas se realizó una rueda prensa en sus instalaciones, donde se habló sobre los próximos eventos dentro de esta celebración.

Durante la rueda de prensa se contó con la presencia de Esther Quintana, Secretaria de Cultura, quien brindó unas palabras de agradecimiento a los presentes, principalmente a los docentes y familiares.

$!Así se celebrará el 25 aniversario de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila

“Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando espacios de formación y desarrollo de nuestras nuevas generaciones, porque invertir en la cultura y en nuestro jóvenes es sembrar para el futuro de Coahuila”, expresó Quintana.

También se comentó algunos de los pormenores de esta celebración, en donde se estará contando con cursos intensivos de Progressing Ballet Technique. Durante todo el mes de agosto continuarán las audiciones para niñas y niños entre 6 y 12 años interesados en acercarse a la formación dancística.

En su programación los días 5 y 6 de septiembre se estarán realizando presentaciones en la Casa del artesano en un horario de 18:00 horas. Estas actividades, comentaron los organizadores, estarán abiertas a todo público.

La actividad más destacada de este celebración será la Gala del XXV aniversario, la cual se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El programa incluirá obertura Effecer, Flamas de París, La Bella Durmiente y para cerrar la noche la Suite de Ballet Don Quijote, un montaje de Fernando Gaspar.

Para obtener más información sobre sus actividades, te invitamos a revisar la cartelera oficial en sus redes sociales, tanto de la EDEC como la Secretaría de Cultura Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Danza
Aniversarios

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Su aliado consentido

Su aliado consentido
true

El calor llegó a los verdes, cuyos líderes son investigados por EU
La FGR aseguró 62 mil litros de hidrocarburo, nueve pipas y otros vehículos durante un cateo en un predio de Pesquería, Nuevo León.

Decomisan 62 mil litros de hidrocarburo en predio en Pesquería, Nuevo León
La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4.

Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4
Consulta el saldo de tu Tarjeta del Bienestar desde casa llamando a este número. Conoce los pasos para saber si ya recibiste tu depósito.

Consulta tu saldo de la Tarjeta del Banco del Bienestar sin salir de casa.. marca a este número
El eclipse total de Sol será visible en algunas regiones de Europa y Rusia, pero no en México. Conoce dónde verlo en vivo y los horarios de transmisión.

Sigue En Vivo el Eclipse Total de Sol... aquí puedes ver el fenómeno astronómico del año
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez culminaron casi una década de relación al contraer matrimonio en Portugal.

¡Boda sorpresa! Cristiano Ronaldo confirma que ya se casó con Georgina Rodríguez
Rommel Pacheco informó que los atletas mexicanos recibirán estímulos económicos por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con montos de hasta 50 mil pesos por oro.

Rommel Pacheco anuncia que Conade pagará hasta 50 mil pesos por cada oro en Centroamericanos