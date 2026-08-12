$!Así se celebrará el 25 aniversario de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila

Durante la rueda de prensa se contó con la presencia de Esther Quintana , Secretaria de Cultura, quien brindó unas palabras de agradecimiento a los presentes, principalmente a los docentes y familiares.

Por ese motivo por el marco de su 25 aniversario este miércoles 12 de agosto a las 11:00 horas se realizó una rueda prensa en sus instalaciones, donde se habló sobre los próximos eventos dentro de esta celebración.

A los 25 años de su creación, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC) ha acompañado a niñas, niños y jóvenes en el descubrimiento de sus capacidades, brindándoles las herramientas técnicas y artistas para desarrollar una carrera en el mundo de la danza.

“Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando espacios de formación y desarrollo de nuestras nuevas generaciones, porque invertir en la cultura y en nuestro jóvenes es sembrar para el futuro de Coahuila”, expresó Quintana.

También se comentó algunos de los pormenores de esta celebración, en donde se estará contando con cursos intensivos de Progressing Ballet Technique. Durante todo el mes de agosto continuarán las audiciones para niñas y niños entre 6 y 12 años interesados en acercarse a la formación dancística.

En su programación los días 5 y 6 de septiembre se estarán realizando presentaciones en la Casa del artesano en un horario de 18:00 horas. Estas actividades, comentaron los organizadores, estarán abiertas a todo público.

La actividad más destacada de este celebración será la Gala del XXV aniversario, la cual se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El programa incluirá obertura Effecer, Flamas de París, La Bella Durmiente y para cerrar la noche la Suite de Ballet Don Quijote, un montaje de Fernando Gaspar.

Para obtener más información sobre sus actividades, te invitamos a revisar la cartelera oficial en sus redes sociales, tanto de la EDEC como la Secretaría de Cultura Coahuila.