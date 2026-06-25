$!Así se vivió el 18 aniversario del Museo del Sarape y trajes típicos en Saltillo

El sarape es un símbolo que no solo representa a los saltillenses, es nuestro sello distintivo como mexicanos. Por ese motivo este martes 23 de junio a las 12 horas en el Museo del Sarape y trajes típicos se celebró su 18 aniversario. Desde 2008 ha abierto sus puertas al público con exposiciones de artistas, eventos y talleres rindiendo homenaje a la prenda más emblemática de México. Para comenzar el evento la Directora del Museo, Laura Neira García, dio la bienvenida a los presentes entre ellos trabajadores del museo, invitados, visitantes y autoridades del ámbito cultural como Martha Moncada de la Red Estatal de Museos en Coahuila, la Lic. Esther Quintana Secretaria de Cultura, y Mtra. Diana González Directora de Museos e Historia. Quienes algunos de ellos brindaron algunas palabras de felicitación al museo y agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Alcalde Javier Diaz.

“Felicitaciones a todas las personas que han formado parte de esta historia, colaboradores, investigadores, artesanos, promotores culturales, y visitantes que han encontrado un espacio para conocer y valorarlo “, expresó Esther Quintana. La Mtra. Diana González también brindó unas palabras a los presentes, además de las felicitaciones dio la noticia que pronto se realizarán mejoras al museo como pintura y la implementación de aire acondicionado. “Siempre he dicho que los museos tienen alma y hoy esa alma está de fiesta por la presencia de cada uno de ustedes [ ..] “Cada hilo, cada color y cada pieza expuesta en nuestras alas, cuenta historias de generaciones que encontraron en el sarape y en los hermosos trajes mexicanos una forma de expresar quienes somos y de dónde venimos”, expresó Diana González.

Para ambientar la tarde se contó con la música del artista saltillense Pancho Andean, especializado en la ejecución de instrumentos latinoamericanos de viento, como la quena y la flauta de pan, quien deleitó al público con algunas interpretaciones como “Volveré” y ”El cóndor pasa”. Para finalizar la celebración se cantaron las mañanitas enfrente de los invitados, entre ellos trabajadores del museo, que con gran alegría y aplausos cortaron el pastel. También se otorgó al museo un regalo especial de parte de la artista Sandra Cepeda que donó una de sus obras, predominante en colores rojos, amarillo y azules simbolizando un sarape.

”Para mi es un gran orgullo ser la encargada de este recinto, me llena de orgullo porque es el emblema que nos representa a todos los mexicanos” [...] “Son 18 años en los cuales he estado dentro y viendo el crecimiento del museo, viendo que día a día crecen nuestros visitantes” comentó para vanguardia Laura Neira Directora del museo del sarape y traje mexicanos. Además se brindó una mesa de aperitivos a los presentes para disfrutar en conjunto de la música en vivo del músico Pancho Andean que de manera acústica interpretó distintos covers.

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