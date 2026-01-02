Autor británico publica libro sobre la historia de México y el New York Times lo celebra

/ 2 enero 2026
    Autor británico publica libro sobre la historia de México y el New York Times lo celebra

‘Mexico: A 500-year history’ de Paul Gillingham ha destacado en el panorama internacional

“México existe de milagro”, así titula el New York Times la reseña que hizo del libro “Mexico: A 500-Year History”, del historiador británico Paul Gillingham, que ha comenzado a llamar la atención por su acercamiento al desarrollo de nuestra nación desde una perspectiva externa, pero, aseguran sus lectores, con un riguroso enfoque académico.

El diario estadounidense subrayó la habilidad de Gillingham para construir un relato claro y atractivo a partir de procesos históricos complejos. El autor propone una lectura que pone en duda las versiones heroicas tradicionales y examina la historia mexicana como una sucesión de conflictos, negociaciones y continuidades. Desde la conquista española y la formación del virreinato, hasta la independencia, la Revolución mexicana y los retos del México contemporáneo, el libro analiza cómo el poder, la desigualdad y la violencia han sido constantes que adoptan distintas formas a lo largo del tiempo.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es su énfasis en las experiencias cotidianas y en los actores sociales que suelen quedar fuera de los grandes relatos históricos. Gillingham presta atención a campesinos, trabajadores, comunidades indígenas y movimientos sociales, mostrando cómo han influido en el rumbo del país tanto como las élites políticas.

En plataformas como Goodreads, el público ya ha compartido su visión de esta publicación, destacando que a pesar de lo intimidante que resulta al principio, entrega una disección relativamente accesible de esta historia.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

