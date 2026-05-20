$!Benda’ Muxe’, un conmovedor cabaret que desde el Istmo llega al Teatro de la Ciudad en Saltillo

Hay experiencias que solo pueden ser contadas por quienes las han vivido o corren el riesgo de verse tergiversadas. Historias de risas, de identidad y de amor, aunque también de dolor y este jueves, desde el Istmo de Tehuantepec, llegan cinco de ellas a decir su verdad sobre el escenario. “Benda’muxe’” (mi hermana muxe) de Cess Enríquez es una obra de teatro que llega como parte de las actividades del 5to Festival del Orgullo Saltillo al Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con un montaje de cabaret protagonizado por esas hermanas de tierras istmeñas.

“Estas hermanas, estas amigas, no habían tenido experiencia escénica previa, excepto un par, y lo que habían tenido era muy mínimo. Se convoca de manera abierta a quien guste vivir la experiencia de creación de cabaret con la promesa de que este espectáculo tuviera la vida que ha tenido y afortunadamente se ha cumplido la promesa”, comentó para VANGUARDIA Luis Montalvo, quien co-dirige la puesta junto a Enríquez. Con tres años de éxito sobre la escena mexicana, esta obra ha llevado a distintos rincones del país las historias que La Pascuala, La Tortolita, Poca Luz, la Margot y La tía Sonia tienen por contar, no solo las propias, sino también las de otras muxes.

“El público ha respondido con mucha generosidad, mucha diversión, mucha risa, pero también con mucha emotividad. Es una obra de cabaret muy divertida pero traspasa temas y circunstancias que nos trastocan a todos como sociedad: seas muxe o no a todos nos duele que una hermana sea asesinada, sea ninguneada o no se le permita cierto desarrollo profesional. Todos queremos que todos tengamos la libertad de ser, incluso en nuestra muerte, y que se respetara nuestra muerte, y de eso va justamente”, añadió. La intención original del proyecto era responder por medio de algunas mujeres muxes las siguientes preguntas “¿las muxes son una bendición o no?” y “cuéntame de una hermana muxe, que conociste o que te contaron y se relacione con tu historia de vida”. Así fueron acercándose más a la realidad de estas personas, lejos de los estereotipos folkloristas que difunden en medios, y desde ahí se creó la ficción que llegará este jueves a Saltillo.

El montaje esta lleno de juegos escénicos entre Eli Mijangos, Violete Núñez, Naomí Riva, Isabela Urbieta y Luis Montalvo —quien se unió al elenco tras el fallecimiento de la intérprete original, Julia de la Rosa—, en una apuesta tan divertida como conmovedora. “Ha sido una muy liberadora, de libertad, de reconocimiento. El teatro implica trabajo colaborativo y eso cuesta un chingo y eso hemos ido aprendiendo a hacer cada vez mejor”, compartió, “ha sido muy gratificante porque no hay función en la salgamos diciendo ‘qué bueno que estamos contando esta historia’”.