$!Buscan resguardar la memoria culinaria de las familias de Coahuila en concurso universitario

Hay platillos que son tradicionales porque se han convertido en símbolos de una comunidad, pero hay otros pertenecen a un núcleo familiar, que por generaciones ha perfeccionado una receta en especifico, valorada por sus abuelos, tíos, primos y sobrinos, pero que tal vez no sale de ese espacio.

La Universidad Autónoma de Coahuila busca rescatar esta memoria culinaria de las familias del estado por medio del Concurso Universitario de Rescate del Patrimonio Inmaterial “Donde comen dos, comen...?”, que abrió su convocatoria este mes de agosto para estudiantes, docentes y trabajadores de sus tres unidades.

Por medio de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural es que se hace esta invitación a realizar una entrevista a un familiar hasta de tercer grado de consanguinidad donde se registre el nombre, ingredientes y elaboración de un platillo que ha formado parte de su historia, así como los recuerdos asociados a esta.