Buscan resguardar la memoria culinaria de las familias de Coahuila en concurso universitario
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La Universidad Autónoma de Coahuila lanzó la convocatoria para la tercera edicion del certamen ‘Donde comen dos, comen...?’ cuyo objetivo es conservar la tradición gastronómica familiar
Hay platillos que son tradicionales porque se han convertido en símbolos de una comunidad, pero hay otros pertenecen a un núcleo familiar, que por generaciones ha perfeccionado una receta en especifico, valorada por sus abuelos, tíos, primos y sobrinos, pero que tal vez no sale de ese espacio.
La Universidad Autónoma de Coahuila busca rescatar esta memoria culinaria de las familias del estado por medio del Concurso Universitario de Rescate del Patrimonio Inmaterial “Donde comen dos, comen...?”, que abrió su convocatoria este mes de agosto para estudiantes, docentes y trabajadores de sus tres unidades.
Por medio de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural es que se hace esta invitación a realizar una entrevista a un familiar hasta de tercer grado de consanguinidad donde se registre el nombre, ingredientes y elaboración de un platillo que ha formado parte de su historia, así como los recuerdos asociados a esta.
“En su tercera edición, el concurso se consolida como un ejercicio universitario de recuperación de las tradiciones familiares vinculadas con la cocina. Cada receta guarda conocimientos sobre ingredientes, formas de preparación, tiempos, utensilios y maneras de servir; también conserva recuerdos relacionados con quienes la prepararon, las circunstancias en que se compartía y el lugar que llegó a ocupar dentro de una familia”, exponen en un comunicado de prensa.
El texto donde se describirán estos elementos debe tener una extensión de entre 500 y mil palabras, además de que se debe presentar al menos cuatro fotografías que documenten el proceso de la entrevista.
“De esta manera, las recetas serán registradas como testimonios de saberes culinarios transmitidos entre generaciones y no únicamente como instrucciones para preparar un alimento”, explican.
La recepción y evaluación de las propuestas, la selección de las recetas ganadoras y las ceremonias de premiación se realizarán de manera independiente en cada Unidad. Ahí mismo se conformará el jurado, que seleccionará a tres recetas ganadoras por Unidad.
Los ganadores recibirán la publicación de la receta, un lector electrónico y un kit de identidad universitaria. La convocatoria cerrará el 9 de octubre y los resultados se publicarán el viernes 30 del mismo mes.