Camila Sosa, escritora transgénero y actriz, sorprende con su novela “Las malas”

"Lo único que se esperaba de mí era mi culo, mis tetas, mi boca y no mucho más, pero yo me puse a escribir", asegura la autora argentina desde Cartagena de Indias, donde participó en el Hay Festival. "Las malas" (Tusquets, 2019), donde habla de su encuentro y hermandad con las prostitutas travestis del Parque Sarmiento (Córdoba, Argentina), llegó en la efervescencia de la inclusión trans en la ficción y cuando cierta parte del feminismo las excluye, aunque Sosa considera que casi les están haciendo un favor. EFE: Han dicho que es la voz de la literatura trans, ¿se siente cómoda en esa figura? Camila Sosa: No, no, no. Para nada. No, porque además eso es una cárcel para mí. De hecho hace poco planeando la prensa del nuevo libro fue una pregunta que me hicieron: "¿cómo te sientes con este mote?", y yo dije: "no, me da muchísima vergüenza".

EFE: En los últimos años ha habido un auge de series, películas, literatura con personajes travestis, trans, no binarios, que ya no solo son secundarios, ¿cómo lo ve? Camila Sosa: Yo creo que estaban aburridos, que había muy poco para contar ya del mundo normal, de los "normales"; de los blancos, de los galanes, las guapas... Hace 2000 años que estamos escuchando las mismas historias, entonces sigue cierto proceso de esquilmación, de extractivismo sobre nosotras que tenemos toda esa novedad de que somos misteriosas. EFE: Pero sigue habiendo un cierto encasillamiento en los personajes, ¿no? El de la mujer trans que se prostituye, ligado al VIH... Camila Sosa: Claro, y de bondad y siempre abnegadas, siempre soportando y siendo buenas y teniendo alegría, fe y resistiendo. Nunca somos malas en las ficciones que se hacen; nunca somos villanas, narcos, nunca cometemos crímenes. ¡Como si nosotras no hubiéramos sido peligrosas durante toda nuestra historia! EFE: También se suele presentar las relaciones sexuales como tóxicas, violentas, fetichistas... ¿hay fallos al representar la sexualidad de las personas trans? Camila Sosa: Sí, pero porque nosotras no hablamos de nuestro erotismo. No tenemos permitido hablar de qué nos calienta. Siempre es una servidumbre el sexo para con las travestis, es decir, es extraño, y yo hablo de experiencias personales, cuando un amante se acerca y le dices: "esto sí, esto no; esto me gusta, esto no lo quiero, esto me seduce, esto no me calienta". Y ellos se confunden, me dicen: "¿cómo puede ser que tú digas eso, si tú tienes que aceptar todo lo que yo te propongo?". Porque sigue habiendo, pese a que el mundo ha comenzado a darse cuenta de que somos seres humanos, cierta obligación prostitutiva (...) como si yo tuviera que responder siempre a los caprichos ajenos.