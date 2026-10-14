$!Carlos Tello Díaz concluye su trilogía sobre Porfirio Díaz: llegará a la FIL Monterrey este 16 de octubre

Carlos Tello Díaz llega a la Feria Internacional del Libro Monterrey este 16 de octubre en el Auditorio JAC con la publicación de “El poder”, la última entrega de su trilogía “Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo” (Debate, 2026). En esta publicación termina de narrar la historia de la vida del ex-presidente mexicano, que por muchos años se ha mantenido en el olvido, creando leyendas y mitos a su alrededor. El primer tomo, publicado en el año 2015 y titulado “La guerra”, el autor narra desde su nacimiento en 1830 en Oaxaca, sus primeros años en el seminario, hasta su decisión de seguir la carrera militar narrando eventos como La Guerra de Reforma y la Intervención Francesa.

La otra obra maestra dedicada a Porfirio Díaz es la que acaba de concluir y publicar Carlos Tello Díaz, una biografía total del personaje, una biografía de archivos exhaustivos, a la inglesa, como creo que no se ha hecho otra en México. — Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin) October 8, 2026

Además relata datos poco conocidos, con investigaciones a través de documentos de archivos originales. En su segundo tomo “ La ambición”, publicado en el 2018, narra el periodo desde 1867 hasta 1884, en donde Porfirio Díaz se encuentra en su etapa militar, contando las estrategias utilizadas para llegar a la presidencia por primera vez en 1876. El autor comentó para VANGUARDIA que el tercer tomo fue el que más trabajo y tiempo le costó. Aquí narra la última etapa de su trayectoria política, reconstruyendo los años de Díaz del periodo de transformación en México, con resultados agridulces en lo material e industrial, además analizando las causas de la Revolución mexicana el derrocamiento y el término de su poder. También Carlos nos narra el exilio de Porfirio Diaz y sus últimos años hasta llegar a su muerte en París en 1915.

¿Quién es Carlos Tello Díaz? Carlos además de ser escritor, articulista, catedrático e investigador nacionalizado mexicano, es tataranieto de Porfirio Diaz. Esto le ha permitido contar con acceso a documentos e investigaciones no públicas. “La idea era hablar de Porfirio Diaz desde que nace hasta su muerte en todos sus aspectos, a partir de fuentes primarias y documentos para no repetir lo que se ha dicho una y otra vez en los libros de historia, sino decir cosas nuevas”, expresó el autor. Además comenta que busca humanizar a Porfirio Diaz para poder explicar la historia de México en el último tercio del siglo XIX. El título de la trilogía lo eligió para contar su vida, buscando recrear el tiempo en el que ocurre esta, en medio de cambios espectaculares que transformaron la historia de nuestro país, no solo las guerras.

También busca recrear la llegada del progreso de los ferrocarriles, telégrafos, teléfono, y la luz eléctrica, ocurriendo en un periodo relativamente breve entre 20 y 30 años. El error más grande El autor comenta que el error principal es que juzgamos la imagen de Díaz con nuestra actualidad. “No ubicarlo en el tiempo en el que vivió, juzgarlo con valores no de su tiempo sino el nuestro”, expresó Tello Díaz. Cree que si vemos a Díaz como un personaje típico de su tiempo para bien o para mal sería un personaje mucho menos polémico de lo que es hoy, reiterando que la desigualdad se vivía no solo en nuestro país, sino hasta en los países más ricos de aquel entonces. ¿El mejor gobernante? Se argumenta que Diaz recibió un país en ruinas, con decenas de gobiernos fallidos y traiciones desde la Independencia de México, entonces surge la pregunta para muchos ¿Qué tenía su gobierno que los otros no tuvieron?.

Yo no sabía que la madre de Porfirio Díaz se había beneficiado de una decisión del entonces juez Benito Juárez ... Gran, libro, el de Carlos Tello sobre Porfirio Díaz, que completa su trilogía.. @Radio_Formula https://t.co/ugqaTJ9zkN — Leonardo Curzio (@LeonardoCurzio) October 8, 2026

El autor contesta esta pregunta en su libro plasmando las dos grandes estrategias de su gobierno. La primera fue la pacificación del país ante tantas guerras y la pérdida de territorio, así que esto hace reconciliarse con el partido liberal; lasegunda estrategia fue sentar las bases del progreso en México, aunque sí recalca que por el lado negativo Diaz no supo retirarse a tiempo. La decisión que provocó la caída Aunque la gente ya estaba resignada a que Diaz moriría en el poder y tras su muerte México haría cambios, los mexicanos jamás se imaginaron que una pequeña declaración en una entrevista con James Creelman en 1907, la cual se publicó en marzo de 1908, lo cambiaría todo. En esta Porfirio Díaz afirmó que México estaba listo para una democracia y que él no se iba a reelegir en las próximas elecciones en 1910 esto tuvo como resultado el detonamiento y el surgimiento el partido de oposición y la efervescencia política en donde aparece la candidatura de Francisco I Madero. “Él quería dejar el poder, pero quería contradictoriamente seguir teniendo poder sobre su sucesor”, expresó Carlos. Al abrir esta brecha el autor comenta que esto fue algo que no pudo controlar siendo víctima de sus declaraciones y no accediendo a buenas propuestas que calmaran al pueblo como la oferta de Francisco I Madero de ser vicepresidente bajo su presidencia.

¿Sabían que Benito Juárez fue profesor de Porfirio Díaz, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca? Carlos Tello Díaz. Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo. https://t.co/KQKG89Jo8N — Guadalupe Robles (@guadalupe2003) July 8, 2022

Carlos Tello Díaz comenta que Porfirio Díaz fue un dictador en el sentido de que ejerció el poder sin límites o con muy pocos límites, pero bajo este régimen se construyeron los poderes legislativo, judicial y el poder de los gobernadores de los Estados de la República estaban supeditados al poder ejecutivo que representaba Porfirio Díaz.. El autor comenta que no fue un dictador como normalmente comprendemos la palabra ahora, no fue un personaje que se impuso en el poder en contra de la voluntad del pueblo al que oprime. Para varios de sus colaboradores esta dictadura es calificada como “La dictadura progresista” por parte de Emilio Rabasa, para Justo Sierra es “La dictadura social”, o “La dictadura patriótica y honesta” por García Naranjo. El exilio “La historia oficial resume nuestra historia y a veces la deforma, justamente porque corresponde a los intereses políticos, que cambian con el tiempo”, expresó el autor. Tanto Maximiliano y Porfirio Díaz son más villanos que héroes pero los dos son personajes populares en el sentido que intrigan e interesan al pueblo de México, no son totalmente aborrecidos, y aunque son tratados como villanos terminan incitando a la curiosidad. Después de ser exiliado, Díaz pasó los últimos 4 años de su vida en París, viajando. Carlos comenta que en el último tomo de su trilogía aparece un capítulo en donde habla sobre las finanzas ya en sus días de exilio, y que de eso se tiene muy poca información sobre cuánto dinero tenía y cómo pagaba sus viajes. Esta información fue investigada por el autor en el Archivo Histórico de Notarías, en donde se dio a la tarea de saber más sobre sus bienes y riqueza. Aunque actualmente se cuenta con alrededor de 100 biografías publicadas, ninguna de ellas profundiza en su vida personal o entra en detalles, por este motivo esta trilogía cuenta con datos inéditos sobre su vida y sus distintas facetas. Su muerte Después de 4 años de su exilio Porfirio Diaz muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia, en donde hasta el momento descansan sus restos. Carlos, siendo su tataranieto, tras la noticia que ha rondado en los últimos años sobre el repatriado de los restos comenta que en lo personal piensa que deben de quedarse en el Cementerio de Montparnasse en París ya que es una tumba muy viva. “Yo en lo personal no quiero que vuelvan [...] Pero lo que sí tenemos que hacer con él y con otros personajes importantes de nuestra historia es revaluarlos, repensarlos, para volver a juzgarlos”, comentó Carlos Tello Díaz. Después de su presentación del libro “Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo III. El poder 1884-1915” el autor estará llevando a cabo la firma de libros este 16 de octubre en el Auditorio JAC. Para saber más sobre los eventos que se están realizando en la FIL Monterrey te recomendamos seguir la cartelera y cuentas oficiales.