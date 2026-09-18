$!Carmen Ávila hace de un naufragio la voz de un divorcio en su libro ganador del Premio Óscar Oliva

Con una obra híbrida, que establece un diálogo entre un histórico naufragio y el proceso de divorcio de una pareja, la escritora saltillense Carmen Ávila obtuvo el Premio de Poesía Óscar Olivo, el cual se suma a otros galardones recientes como el Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2024. “El esplendor del naufragio” es el nombre del libro con el que fue reconocida, el cual se inspira en un viaje que hizo en 2023 a Suecia, donde conoció el Museo Vasa de Estocolmo, construido alrededor de un buque de guerra recuperado de la bahía. “Todo el libro gira en torno a la historia de ese barco, que es otra de mis pasiones, porque en 2011 recibí una beca del Gobierno de Japón para ser parte del programa llamado Barco Mundial de la Juventud”, compartió la autora para VANGUARDIA, “el libro gira en torno a la historia del Vasa pero también de una pareja que se está divorciando”.

El Vasa fue construido entre 1626 y 1628 por orden de Gustavo Adolfo II Vasa, rey de Suecia, pero cuando ya estaba terminado el monarca ordenó modificaciones que provocaron que, el día de su inauguración, apenas unos cientos de metros lejos de la costa, se hundiera. Fue sacado del fondo del mar en 1956 y en 1981 el Gobierno de Suecia decidió construir un museo permanente para albergarlo, el cual se inauguró en 1990. “Cuando dije que el libro lo había inspirado mi marido era medio en broma medio verdad. Porque en el viaje [a Suecia] me enojé con él, porque dijo que no podía regresar sola al departamento donde nos estábamos quedando y yo de claro que sí, y me dijo, bueno inténtalo. Y se fue con el niño más pequeño en la carreola y el mayor lo siguió. Despues me di cuenta que ni siquiera traía dinero ni las llaves para entrar al departamento, ni un boleto de metro y me enojé mucho”, contó entre risas. “No estamos divorciados, pero me enojé tanto que empecé a pensar qué pasaba cuando una pareja se divorciaba y hago una comparación con el hundimiento de ese barco y la vida en pareja, que su relación se va a pique”, agregó.

El libro se divide en cuatro partes. Una está dedicada a la historia del Vasa, ahondando en detalles; otra son pies de página donde se establece la ficción de una pareja cuya relación se va a pique y también hay una tercera parte con poemas sobre dolor, separación y la desintegración de una relación amorosa. “Al final hablan los que murieron en el naufragio, describiendo sus sensaciones del mar, de cómo ellos lo ven, cómo ven el barco, cómo es viajar en un barco, ir a la guerra. Me inspiré de mi propia experiencia al haber viajado en un barco cuado estuve en esa beca de Japón, cómo veía el mar, en medio de la nada, en una mancha azul gelatinosa que se movía. Eso ayudó mucho a la creación poética de este último libro”, señaló. Después de este galardón y de la publicación de su novela “El vuelo de las grullas” —con el ganó el Ignacio Manuel Altamirano, también inspirado en su viaje al pacífico asiático—, está trabajando ahora en una novela histórica, donde ahondará en los códices prehispánicos de la cultura mixteca.

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