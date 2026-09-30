$!Celebra la Escuela Superior de Música el tercer Festival de Piano desde Casa Purcell

El histórico Centro Cultural Casa Purcell, ubicado en el corazón de Saltillo, se consolidó como uno de los escenarios predilectos para albergar la tercera edición del Festival de Piano “Gerardo González”, un proyecto impulsado y organizado con gran entusiasmo por docentes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAdeC). Con una programación diversa, el encuentro musical dio inicio el pasado 28 de septiembre, ofreciendo jornadas intensas que culminan este 1 de octubre. En punto de las 19:00 horas, una audiencia muy variada se dio cita en las instalaciones del recinto para presenciar una velada especial, encabezada por destacados docentes de la Academia de Piano de la facultad, quienes compartieron su talento a través de la ponencia-recital ‘Sonatas y música mexicana’.

Durante la presentación de los participantes y las autoridades universitarias, se hizo una calurosa invitación al público asistente a “acercarnos al repertorio, no solamente desde la interpretación, sino también desde el conocimiento, el análisis y el contexto de las obras, estableciendo un diálogo entre la palabra y la música”. Esta perspectiva buscó enriquecer la experiencia auditiva del espectador, transformando el concierto en una oportunidad de aprendizaje y apreciación artística. TALENTO EN EL TECLADO La jornada contó con la participación de distinguidos integrantes de la Escuela Superior de Música: José de Jesús Martínez, Griselda Magdalena Reséndiz, Sergio Miguel Arrieta, Miguel Ángel Aguirre y Luis Francisco Gaytán, quienes demostraron un altísimo nivel técnico e interpretativo.

El programa abrió con la ejecución de la célebre sonata ‘Claro de luna’, a cargo del maestro José de Jesús Martínez. Previo a su intervención, el ponente contextualizó la pieza recordando que el título original otorgado por el compositor alemán Ludwig van Beethoven fue ‘Quasi una fantasia’, desmontando así los mitos que posteriormente rebautizaron la obra. A continuación, la doctora Griselda Magdalena Reséndiz deleitó al público con la interpretación de una mazurca. A pesar de tratarse de un género históricamente asociado al repertorio masculino, la docente ofreció una presentación magistral que culminó con una calurosa y prolongada ovación.