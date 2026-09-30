Celebra la Escuela Superior de Música el tercer Festival de Piano desde Casa Purcell

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Docentes encabezaron la ponencia-recital ‘Sonatas y música mexicana’ en una jornada que combinó maestría, análisis histórico y talento

Artes
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El histórico Centro Cultural Casa Purcell, ubicado en el corazón de Saltillo, se consolidó como uno de los escenarios predilectos para albergar la tercera edición del Festival de Piano “Gerardo González”, un proyecto impulsado y organizado con gran entusiasmo por docentes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAdeC). Con una programación diversa, el encuentro musical dio inicio el pasado 28 de septiembre, ofreciendo jornadas intensas que culminan este 1 de octubre.

En punto de las 19:00 horas, una audiencia muy variada se dio cita en las instalaciones del recinto para presenciar una velada especial, encabezada por destacados docentes de la Academia de Piano de la facultad, quienes compartieron su talento a través de la ponencia-recital ‘Sonatas y música mexicana’.

Durante la presentación de los participantes y las autoridades universitarias, se hizo una calurosa invitación al público asistente a “acercarnos al repertorio, no solamente desde la interpretación, sino también desde el conocimiento, el análisis y el contexto de las obras, estableciendo un diálogo entre la palabra y la música”. Esta perspectiva buscó enriquecer la experiencia auditiva del espectador, transformando el concierto en una oportunidad de aprendizaje y apreciación artística.

TALENTO EN EL TECLADO

La jornada contó con la participación de distinguidos integrantes de la Escuela Superior de Música: José de Jesús Martínez, Griselda Magdalena Reséndiz, Sergio Miguel Arrieta, Miguel Ángel Aguirre y Luis Francisco Gaytán, quienes demostraron un altísimo nivel técnico e interpretativo.

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El programa abrió con la ejecución de la célebre sonata ‘Claro de luna’, a cargo del maestro José de Jesús Martínez. Previo a su intervención, el ponente contextualizó la pieza recordando que el título original otorgado por el compositor alemán Ludwig van Beethoven fue ‘Quasi una fantasia’, desmontando así los mitos que posteriormente rebautizaron la obra.

A continuación, la doctora Griselda Magdalena Reséndiz deleitó al público con la interpretación de una mazurca. A pesar de tratarse de un género históricamente asociado al repertorio masculino, la docente ofreció una presentación magistral que culminó con una calurosa y prolongada ovación.

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Posteriormente, el repertorio nacional tomó el protagonismo con la obra del ilustre compositor duranguense Ricardo Castro, ejecutada por Sergio Miguel Arrieta y Miguel Ángel Aguirre. El cierre estuvo a cargo de Luis Francisco Gaytán, quien interpretó una pieza original de su autoría.

Al finalizar las intervenciones, se expresó un sincero agradecimiento por el constante respaldo y presencia del director de la Escuela Superior de Música, el maestro Juan Antonio Espericueta García.

A lo largo de sus jornadas, el Festival de Piano incluyó diversas actividades académicas como clases magistrales y recitales.Este jueves concluirá la actividad con un concierto a cargo de los ganadores del Concurso Interno de Piano de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en el auditorio de la ESMUAdeC en punto de las 12:00 horas. Posteriormente, se realizará una ceremonia de clausura en donde se entregarán los diplomas del Curso de Filosofía Suzuki a las 13:00 horas, así como la ceremonia de premiación.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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