Celebrará el cantante Emanuelle Abdallah 30 años de trayectoria con música la Plaza de Armas

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    Celebrará el cantante Emanuelle Abdallah 30 años de trayectoria con música la Plaza de Armas

El cantante se presentará este jueves en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 449

El destacado músico saltillense Emanuelle Abdallah llega este 2026 a nada menos que 30 años de trayectoria musical ininterrumpida, y la celebración será a lo grande este jueves 18 de junio en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 449.

“Estoy muy contento, agradecido, satisfecho, de llegar a esta meta en lo artístico y musical. Es muy representativa para mí cumplir estos 30 años. Ha sido una gran experiencia, llena de altibajos, como todo en la vida, pero muy agradecido con Dios y con toda la gente que me ha apoyado”, compartió el artista para VANGUARDIA.

El evento especial se llevará a cabo en punto de las 20:30 horas en la Plaza de Armas, donde estará acompañado por agrupaciones como Los Montañeses del Álamo, la Banda Brava y Mario Saucedo Jr. para hacer del festejo algo masivo.

Vamos a tener una auténtica fiesta. Vamos a estar compañeros, amigos y artistas que me han apoyado a lo largo de estos años de trayectoria, con invitados especiales”, expresó.

Junto a ellos también se presentarán el Grupo Desatados, el Mariachi Alteños de Coahuila, Martín y sus Teclados y el Grupo Enemigo Norteño, quienes entre todos le pondrán ritmo y sabor a la conmemoración.

Además, en el marco de esta fiesta, el cantante lanzará también este jueves su nueva producción discográfica, que se podrá escuchar en todas las plataformas musicales y también contará con un pequeño tiraje en formato CD.

“Sería la producción discográfica número 10 y viene a ser muy representativa”, explicó, “hay una serie de temas, dos de ellos un dueto con los Montañeses del Álamo, con quienes grabamos ‘Agustín Jaime’ y una polka muy bailable ‘Tampico hermoso’”.

“Hay un dueto con Mario Saucedo Jr. que estará presente en el festejo de los 30 años; hay un Corrido a Arteaga, una composición mía para el municipio vecino de Saltillo, que habla de sus costumbres, tradiciones y ejidos. Y también hay otros temas: ‘Un sueño de tantos’, ‘Amar y querer’ con una adaptación en grupo norteño, una fusión, además de otros de dominio público que me han estado pidiendo que grabara”.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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