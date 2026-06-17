Celebrará el cantante Emanuelle Abdallah 30 años de trayectoria con música la Plaza de Armas
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El cantante se presentará este jueves en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 449
El destacado músico saltillense Emanuelle Abdallah llega este 2026 a nada menos que 30 años de trayectoria musical ininterrumpida, y la celebración será a lo grande este jueves 18 de junio en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 449.
“Estoy muy contento, agradecido, satisfecho, de llegar a esta meta en lo artístico y musical. Es muy representativa para mí cumplir estos 30 años. Ha sido una gran experiencia, llena de altibajos, como todo en la vida, pero muy agradecido con Dios y con toda la gente que me ha apoyado”, compartió el artista para VANGUARDIA.
El evento especial se llevará a cabo en punto de las 20:30 horas en la Plaza de Armas, donde estará acompañado por agrupaciones como Los Montañeses del Álamo, la Banda Brava y Mario Saucedo Jr. para hacer del festejo algo masivo.
“Vamos a tener una auténtica fiesta. Vamos a estar compañeros, amigos y artistas que me han apoyado a lo largo de estos años de trayectoria, con invitados especiales”, expresó.
Junto a ellos también se presentarán el Grupo Desatados, el Mariachi Alteños de Coahuila, Martín y sus Teclados y el Grupo Enemigo Norteño, quienes entre todos le pondrán ritmo y sabor a la conmemoración.
Además, en el marco de esta fiesta, el cantante lanzará también este jueves su nueva producción discográfica, que se podrá escuchar en todas las plataformas musicales y también contará con un pequeño tiraje en formato CD.
“Sería la producción discográfica número 10 y viene a ser muy representativa”, explicó, “hay una serie de temas, dos de ellos un dueto con los Montañeses del Álamo, con quienes grabamos ‘Agustín Jaime’ y una polka muy bailable ‘Tampico hermoso’”.
“Hay un dueto con Mario Saucedo Jr. que estará presente en el festejo de los 30 años; hay un Corrido a Arteaga, una composición mía para el municipio vecino de Saltillo, que habla de sus costumbres, tradiciones y ejidos. Y también hay otros temas: ‘Un sueño de tantos’, ‘Amar y querer’ con una adaptación en grupo norteño, una fusión, además de otros de dominio público que me han estado pidiendo que grabara”.