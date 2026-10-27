Charlan sobre casos históricos de brujería y fantasmas en Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto

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    Charlan sobre casos históricos de brujería y fantasmas en Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto

Entre risas, leyendas y terror se vivió el evento ‘Vecinos invisibles...a veces no tanto’ este lunes 26 de octubre en el sótano del Centro Cultural Casa Purcell.

En la oscuridad, solo iluminados por unas cuantas luces de colores, la noche de este lunes se vivió el evento “Vecinos invisibles...a veces no tanto” una de las 75 actividades del Festival Ánimas del Desierto este lunes 26 de octubre a las 19:00 horas.

El conversatorio se realizó en el sótano del Centro Cultural Casa Purcell, antigua cava de Los Purcell, un espacio que ambientó las leyendas y las conversaciones los historiadores Carlos Recio y Alan Caballero, con la moderación de Laura Luz Morales.

Además se contó con la presencia de Mabel Garza Blackaller directora del Instituto Municipal de Cultura, quien brindó un saludo a los presentes de manera espeluznante, un “susto” que inició con buen humor, y risas entre los asistentes, la velada.

Para comenzar se habló de la historia de caza de brujas en el tiempo de la Inquisición entre los el siglo 15 y 17, periodo en el que lamentablemente muchas mujeres perdieron la vida por prejuicios y cuestiones políticas, además de religiosas. Así lo explicó a la audiencia el historiador Alan Caballero, agregando que no es lo mismo la iglesia de hoy a la que existía hace mil años, puntualizando que esta caza inició en Europa, específicamente en Alemania, principalmente en el ambiente rural.

Explicó también que una de las razones por las cuales eran perseguidas las mujeres se derivaba de dos grandes misterios: la vida y la muerte, y como las mujeres son las que dan la vida eso alimentó a crear prejuicios hacia ellas.

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“De alguna manera se le tenía como un ser divino, pero un ser divino peligroso”, comentó Carlos Recio sobre el tema.

La charla se fue tornando de poco a poco de tonos graciosos, al terror de las historias y leyendas locales como la de “Mónico”, las “García” y el famoso “Baile del Tex Mex”, así como también de presencias sobrenaturales compartidas por los presentadores y del público, entre ellos Sergio Castillo, uno de los fundadores de la Taberna Cerdo de Babel, quien habló de unas presencias sobrenaturales en uno de los primeros lugares que habitó este negocio.

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“En Saltillo tenemos 80 años que se empezaron a recopilar leyendas”, expresó Recio.

Durante el evento se habló también de que la presencia de estos espectros no solo puede ser visual, también pueden presentarse con otros sentidos como el olfato, con olores intensos a perfume.

El interés por esta actividad fue tal que a pesar del reducido espacio del sótano, se instalaron en el lobby del centro cultural sillas para recibir más público, además de pantallas que transmitieron en vivo la conversación que ocurría unos metros bajo tierra.

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Antes de concluir se respondieron dudas de los presentes, el cómo identificar qué espíritus habitan y cómo ahuyentarlos si son buenos y malos, de igual manera se agradeció a los participantes e invitaron a seguir acudiendo a los eventos próximos de las festividades.

Te invitamos a revisar la cartelera oficial para saber más sobre el Festival Ánimas del Desierto el cual continuará con decenas de actividades hasta el 3 de noviembre.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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