Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE
    Apenas en abril de este año, Cruz García rindió protesta como consejera en el Instituto Nacional Electoral. CUARTOSCURO/INE

Asume funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei, quien renunció tras revelarse irregularidades en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción

La consejera Blanca Cruz García fue electa como consejera presidenta provisional del INE.

La presidenta provisional asume las funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo tras revelarse anomalías en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción en asignaciones.

SCJN y empresarios crean programa para fortalecer la certeza jurídica y atraer inversiones

Al llegar al cargo en abril pasado, la consejera Cruz García se comprometió a mantener los principios rectores de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad, paridad y con perspectiva de género, en el desempeño institucional en el INE.

“Expreso a ustedes mi profunda adhesión a estos principios de la función electoral y a los valores democráticos. Lo digo porque, contrariamente a algunas visiones, concibo la democracia como más, mucho más que un ritual cívico de plazos predeterminados, como una mera formalidad”, manifestó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Política México

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
INE: A la deriva

INE: A la deriva
NosotrAs: Ser felices también es resistir

NosotrAs: Ser felices también es resistir
Cifra con Sheinbaum es 42.3% superior contra periodo de AMLO y 1,811.84% respecto al de EPN.

Rompen récord pérdidas por huachicol en México
La investigación inició hace más de seis meses y, pese a ello, no se interpusieron las denuncias correspondientes.

Contraloría del INE había detectado contratos irregulares a proveedores cercanos a Taddei
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Noviembre tendrá varios días sin clases para estudiantes de educación básica y un puente oficial para los trabajadores, de acuerdo con el calendario de la SEP y la Ley Federal del Trabajo.

Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México
Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en redes como “El Komanche”, fue encontrado sin vida a los 30 años de edad en Monterrey, Nuevo León.

“Los días no mejoran”: El último mensaje de ‘El Komanche’ antes de ser hallado sin vida en Monterrey

Tras perder protagonismo en Guadalajara, el futbolista buscaría revalorizar su carrera y recuperar el nivel que lo convirtió en una promesa atractiva para el futbol mexicano.

Cruz Azul buscaría rescatar a Brian Gutiérrez, ahora que su nivel ha ido a la baja en Chivas