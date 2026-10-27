Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE

La presidenta provisional asume las funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo tras revelarse anomalías en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción en asignaciones.

Al llegar al cargo en abril pasado, la consejera Cruz García se comprometió a mantener los principios rectores de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad, paridad y con perspectiva de género, en el desempeño institucional en el INE.

“Expreso a ustedes mi profunda adhesión a estos principios de la función electoral y a los valores democráticos. Lo digo porque, contrariamente a algunas visiones, concibo la democracia como más, mucho más que un ritual cívico de plazos predeterminados, como una mera formalidad”, manifestó.