Después de siete caídas seguidas en 2026, personal ocupado de la Industria manufacturera crece 0.1%

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    Después de siete caídas seguidas en 2026, personal ocupado de la Industria manufacturera crece 0.1%
    Las variaciones mensuales y anuales del personal ocupada de las empresas IMMEX han caído en la mayor parte del año 2026 pero sin representar colapsos. VANGUARDIA

Al graficar las variaciones de la plantilla laboral desde 2022 hasta el dato más reciente del Inegi, se puede observar que en el año 2026 se estabilizó la caída en este indicador laboral

El personal ocupado industrial creció 0.1% en agosto a tasa anual con base al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), y representó el primer crecimiento después de haber sumado siete caídas ininterrumpidas en el año 2026.

En más de la mitad del año en cuestión, el indicador de personal ocupado del IMMEX ha reportado reducciones, pues en enero la caída anual fue de 2.4%; en febrero, marzo y abril las bajas anuales fueron de 2.6%, 2.4%, 1.6%, respectivamente. Mayo reportó una variación de -1.5% y junio, de -0.4%. En el séptimo mes de 2026 la caída anual fue de 0.4%.

Suma ocho reducciones sin interrupción personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México

EN TÉRMINOS MENSUALES, PLANTILLA LABORAL A LA BAJA

Los indicadores del IMMEX los presenta mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontrando que el personal ocupado de agosto cayó mensualmente -0.1% y, de los siete meses de 2026, se ha reportado seis caídas o tasas nulas mensuales:

- Enero, 0.0%

- Febrero, -0.3%

$!Al observar las series de tiempo azul claro y obscuro, podemos inferir que se estabilizaron las caídas observadas desde mediados del año 2023.
Al observar las series de tiempo azul claro y obscuro, podemos inferir que se estabilizaron las caídas observadas desde mediados del año 2023. INEGI

- Marzo, -0.2%

- Mayo, 0.0%

- Julio, -0.1%

Solo en los meses abril (+0.1%) y junio (+0.4%) reportaron alzas mensuales.

A CIFRAS ORIGINALES

En agosto, Inegi detectó que había 6 mil 465 establecimientos IMMEX en México, reduciéndose en 51 con respecto a las cifras reportadas en julio del año en cuestión; 5 mil 165 con actividades industriales y el resto del agro mexicano.

De las industrias manufactureras, Inegi reportó que hay 2 millones 813 mil 989 trabajadores en julio, bajando 363 puestos de trabajo con respecto a julio de 2026.

Cae personal ocupado del sector servicios por 8va vez en México; en Coahuila, reporta caídas similares

“Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.0% del total). Siguieron Nuevo León (14.1%), Chihuahua (9.3%), Coahuila (7.3%), Guanajuato y Jalisco (6.4%, cada uno) y Tamaulipas (6.2%).”, informó Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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