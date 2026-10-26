Después de siete caídas seguidas en 2026, personal ocupado de la Industria manufacturera crece 0.1%
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Al graficar las variaciones de la plantilla laboral desde 2022 hasta el dato más reciente del Inegi, se puede observar que en el año 2026 se estabilizó la caída en este indicador laboral
El personal ocupado industrial creció 0.1% en agosto a tasa anual con base al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), y representó el primer crecimiento después de haber sumado siete caídas ininterrumpidas en el año 2026.
En más de la mitad del año en cuestión, el indicador de personal ocupado del IMMEX ha reportado reducciones, pues en enero la caída anual fue de 2.4%; en febrero, marzo y abril las bajas anuales fueron de 2.6%, 2.4%, 1.6%, respectivamente. Mayo reportó una variación de -1.5% y junio, de -0.4%. En el séptimo mes de 2026 la caída anual fue de 0.4%.
EN TÉRMINOS MENSUALES, PLANTILLA LABORAL A LA BAJA
Los indicadores del IMMEX los presenta mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontrando que el personal ocupado de agosto cayó mensualmente -0.1% y, de los siete meses de 2026, se ha reportado seis caídas o tasas nulas mensuales:
- Enero, 0.0%
- Febrero, -0.3%
- Marzo, -0.2%
- Mayo, 0.0%
- Julio, -0.1%
Solo en los meses abril (+0.1%) y junio (+0.4%) reportaron alzas mensuales.
A CIFRAS ORIGINALES
En agosto, Inegi detectó que había 6 mil 465 establecimientos IMMEX en México, reduciéndose en 51 con respecto a las cifras reportadas en julio del año en cuestión; 5 mil 165 con actividades industriales y el resto del agro mexicano.
De las industrias manufactureras, Inegi reportó que hay 2 millones 813 mil 989 trabajadores en julio, bajando 363 puestos de trabajo con respecto a julio de 2026.
“Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.0% del total). Siguieron Nuevo León (14.1%), Chihuahua (9.3%), Coahuila (7.3%), Guanajuato y Jalisco (6.4%, cada uno) y Tamaulipas (6.2%).”, informó Inegi.