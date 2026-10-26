Después de siete caídas seguidas en 2026, personal ocupado de la Industria manufacturera crece 0.1%

El personal ocupado industrial creció 0.1% en agosto a tasa anual con base al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), y representó el primer crecimiento después de haber sumado siete caídas ininterrumpidas en el año 2026.

En más de la mitad del año en cuestión, el indicador de personal ocupado del IMMEX ha reportado reducciones, pues en enero la caída anual fue de 2.4%; en febrero, marzo y abril las bajas anuales fueron de 2.6%, 2.4%, 1.6%, respectivamente. Mayo reportó una variación de -1.5% y junio, de -0.4%. En el séptimo mes de 2026 la caída anual fue de 0.4%.