Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Por otra parte, canales de baja presión que se extenderán sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica , originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Zacatecas; chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Chihuahua, Tlaxcala y Morelos.

Para este martes, la tormenta tropical Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco; su circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Nayarit; además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el miércoles, el ciclón tropical Vance se desplazará lentamente frente a las costas del Pacífico Central Mexicano, debilitándose gradualmente.

Interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con divergencia en altura, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en estados del occidente del país, además de Baja California Sur, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en sus costas.

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo a la península de Yucatán, pronosticándose lluvias muy fuertes a puntuales intensas el jueves en Chihuahua y Coahuila.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 14 y máxima de 21 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 19 y una mínima de 14 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 20 y mínima de 15.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Colima (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Zacatecas (sur), Nayarit y Michoacán (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Morelos y Tlaxcala.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León (este), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 70 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste); y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas, así como en costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.