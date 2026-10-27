Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este martes, la tormenta tropical Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco; su circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Nayarit; además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades.
Por otra parte, canales de baja presión que se extenderán sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Zacatecas; chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Chihuahua, Tlaxcala y Morelos.
Para el miércoles, el ciclón tropical Vance se desplazará lentamente frente a las costas del Pacífico Central Mexicano, debilitándose gradualmente.
Interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con divergencia en altura, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en estados del occidente del país, además de Baja California Sur, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en sus costas.
Canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo a la península de Yucatán, pronosticándose lluvias muy fuertes a puntuales intensas el jueves en Chihuahua y Coahuila.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 14 y máxima de 21 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 19 y una mínima de 14 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 20 y mínima de 15.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Colima (costa).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Zacatecas (sur), Nayarit y Michoacán (costa).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Morelos y Tlaxcala.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León (este), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 70 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste); y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas, así como en costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste).
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.
¿QUÉ ES UNA TORMENTA?
Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.
Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.
Tipos de tormentas
Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.
Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.
Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.
Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.
Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.
¿Cómo se forma una tormenta?
Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:
Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.
Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.
Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.
Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.
¿Qué riesgos representan?
Las tormentas pueden provocar:
Inundaciones repentinas.
Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Descargas eléctricas peligrosas.
Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Daños en viviendas, carreteras y cultivos.
¿Qué hacer durante una tormenta?
Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
No refugiarse debajo de árboles aislados.
Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.
Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.
Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.
En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.