Dragon Ball, Bad Bunny y hasta Messi... Así quería Komanche que fuera su funeral (video)

Lejos de imaginar una ceremonia tradicional, Carlos Mauricio Gómez , conocido en internet como Komanche, describió una despedida que reuniera algunas de las cosas que más disfrutaba: música de Bad Bunny, pizza para sus amigos y una pantalla con escenas de sus animes, películas y momentos deportivos favoritos.

La muerte del streamer salvadoreño Komanche , ocurrida el 25 de octubre de 2026 en Monterrey, Nuevo León, provocó numerosas reacciones entre sus seguidores. En medio de los mensajes de despedida, una antigua transmisión en vivo comenzó a circular en redes sociales por las particulares peticiones que el creador de contenido hizo sobre su funeral.

La grabación llamó la atención porque, durante la transmisión, el streamer pidió que el video llegara a sus padres si algún día fallecía. Después de conocerse su muerte, sus palabras adquirieron un significado especial para quienes seguían su trayectoria en internet.

KOMANCHE NO QUERÍA UN VELORIO TRADICIONAL

Durante la transmisión, el creador de contenido fue directo al explicar qué tipo de ceremonia no quería para su despedida. “Ni se les ocurra que mi velorio sea un velorio católico”, expresó ante sus espectadores.

En cambio, imaginaba una reunión en la que sus familiares y amigos pudieran recordarlo a través de sus gustos personales, sin seguir necesariamente las costumbres habituales de un velorio. La propuesta mezclaba humor, música, comida y entretenimiento.

Una de las peticiones que más llamó la atención fue la comida. Komanche explicó que no quería tamales para los asistentes y que prefería ofrecer pizza, uno de sus alimentos favoritos. Incluso distinguió entre sus amigos cercanos y el resto de los invitados.

“Lo que tiene que haber en mi velorio: Bad Bunny. Que no vayan a dar tamales; que den mi comida favorita. ¿Qué es lo que me gustaba a mí? Pizza”, comentó.

Después agregó una comparación entre dos conocidas cadenas de comida rápida: “A los invitados top, a los que fueron mis amigos en vida, que les den Pizza Hut. A los demás, Little Caesars”.

BAD BUNNY, NARUTO Y DRAGON BALL EN SU DESPEDIDA

La música de Bad Bunny era otro elemento indispensable en la ceremonia que Komanche imaginaba. El streamer quería que sus canciones acompañaran a quienes acudieran a despedirlo, mientras en otra sala se proyectaban sus contenidos favoritos.

“Pongan una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, de Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, todo lo que a mí me gustaba ver. Los mejores momentos de Messi”, pidió durante la transmisión.

Entre sus preferencias mencionó algunos de los enfrentamientos más recordados de Dragon Ball, especialmente los combates de Goku contra Freezer y Majin Buu. También incluyó las películas de Harry Potter, los episodios de Naruto y las mejores jugadas del futbolista argentino Lionel Messi.

La intención, según explicó, era que las personas que compartieron esas aficiones con él pudieran recordar los momentos que disfrutaron juntos. Para Komanche, el entretenimiento no era solamente una forma de pasar el tiempo, sino una parte importante de su identidad.

“VA A SENTIR QUE ESTÁ VIENDO UNA PELÍCULA CONMIGO”

Uno de los fragmentos más comentados de la grabación fue cuando explicó por qué quería que sus amigos vieran sus series y películas favoritas durante el velorio.

“Mientras suena Bad Bunny, en otra sala estén pasando Goku contra Freezer, Goku contra Majin Buu. Porque el que me conoce sabe que a mí me hace ilusión ver esas películas, ver esos capítulos del anime”.

Después, el streamer resumió lo que esperaba provocar en quienes conocían sus gustos y habían compartido tiempo con él: “El que me conoce se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo”.

Las palabras reflejan la manera en que imaginaba una despedida ligada a sus recuerdos cotidianos. En lugar de centrarse únicamente en la tristeza, quería que sus amigos pudieran reconocer en la música, el anime y el futbol parte de la persona que habían conocido.

¿QUÉ LE PASÓ A KOMANCHE?

Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, fue un creador de contenido salvadoreño que alcanzó popularidad por sus transmisiones de videojuegos y sus colaboraciones con otros streamers.

Su fallecimiento fue reportado el domingo 25 de octubre de 2026, luego de que fuera encontrado sin vida en Monterrey, Nuevo León. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, y generó mensajes de condolencia entre integrantes de la comunidad digital.

Tras conocerse su muerte, usuarios de redes sociales recuperaron fragmentos de sus antiguas transmisiones. Entre ellos destacó el video en el que habló de su funeral, una grabación que permitió a sus seguidores conocer cómo imaginaba su despedida y qué recuerdos quería dejar entre las personas cercanas.