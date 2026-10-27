Presenta Gobierno de Sheinbaum plan de acciones para mejorar las condiciones de los trabajadores y derechohabientes del IMSS; anuncian incremento salarial

El director general del Instituto, Zoé Robledo Aburto, expuso avances en la capacidad de atención médica y anunció el inicio de la dispersión del incremento salarial global de 8 por ciento para alrededor de 500 mil trabajadores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, un programa de mejora integral para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), integrado por 12 acciones que deberán implementarse durante los próximos 120 días, con el propósito de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y fortalecer la atención a los derechohabientes.

La mandataria señaló que el objetivo es establecer indicadores claros para evaluar los avances y dar seguimiento a los compromisos durante los próximos cuatro meses. De acuerdo con su exposición, las acciones se definieron mediante un grupo de trabajo en el que participaron la Secretaría de Hacienda y otros equipos técnicos, con la finalidad de identificar ahorros y destinar recursos a las necesidades prioritarias del Instituto.

Sheinbaum explicó que el programa contempla medidas relacionadas con los salarios, la contratación de personal y la compra de equipo médico, además de acciones para fortalecer procesos que ya estaban en marcha.

AUMENTO SALARIAL DE 8% COMIENZA A DISPERSARSE

Uno de los anuncios centrales fue el inicio, este martes, de la dispersión del incremento salarial global de 8 por ciento para aproximadamente 500 mil trabajadores del IMSS.

De acuerdo con la información presentada por Zoé Robledo, el ajuste contempla un incremento de 4 por ciento directo al salario tabular y un componente adicional de 4 por ciento asociado a la ayuda para renta de casa habitación.

El director general indicó que el esfuerzo financiero adicional representa alrededor de 5 mil 229.4 millones de pesos, como parte de la revisión de las condiciones salariales del personal.

La nueva propuesta surgió después de que trabajadores manifestaran su inconformidad con el ofrecimiento inicial y exigieran mejores condiciones económicas y laborales.

La revisión salarial forma parte del programa integral anunciado por el Ejecutivo federal, que busca atender tanto las demandas de los trabajadores como las necesidades operativas de las unidades médicas.

IMSS REPORTA CRECIMIENTO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Durante su intervención, Robledo presentó cifras sobre el crecimiento de la capacidad de atención del Instituto en los últimos años, tanto por la expansión de su infraestructura como por el incremento en la demanda de servicios.

El funcionario señaló que entre 2019 y 2026 se construyeron cerca de 20 hospitales, mientras que otros 19 se encuentran en construcción.

En materia de atención oncológica, informó que los Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer, conocidos como Oncocrean, pasaron de tres en 2018 a 36.

También destacó el incremento de las salas de hemodinamia en el segundo nivel de atención, que pasaron de 10 a 77. Estas instalaciones permiten realizar procedimientos especializados para atender enfermedades cardiovasculares, incluidos cateterismos y colocación de marcapasos.

En cuanto al tratamiento de enfermedades renales, indicó que el número de pacientes atendidos mediante hemodiálisis aumentó de 75 mil a casi 100 mil.

Las cifras fueron presentadas por la dirección del IMSS como parte del balance de los avances que servirán de referencia para la nueva etapa de fortalecimiento institucional.

AUMENTA EL EQUIPO PARA TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER

Robledo también informó sobre la ampliación del equipamiento utilizado para tratar a pacientes con cáncer.

Según los datos expuestos durante la conferencia, el número de máquinas de quimioterapia aumentó de 894 a mil 331.

En radioterapia, los aceleradores lineales pasaron de 29 a 33. El director del Instituto señaló que se prevé incorporar dos equipos adicionales durante los próximos 120 días.

Asimismo, reportó la rehabilitación de cerca de 900 quirófanos que ya existían, pero que no contaban con el equipamiento completo para operar en condiciones adecuadas.

Estas acciones buscan aprovechar la infraestructura disponible y ampliar la capacidad para realizar procedimientos médicos y tratamientos especializados.

CONSULTORIOS Y HOSPITALES, ENTRE LAS PRIORIDADES

El fortalecimiento de los servicios no depende únicamente de construir nuevas unidades, sino también de aprovechar mejor las instalaciones existentes.

Durante su exposición, el director del IMSS explicó que un consultorio físico de medicina familiar puede utilizarse en diferentes turnos: por la mañana, por la tarde y durante los fines de semana.

La propuesta busca ampliar la capacidad de consulta a partir de una mejor organización de los espacios y los horarios de atención.

La contratación de personal y la adquisición de equipo también forman parte de las áreas contempladas en el programa de 12 acciones. Sin embargo, los resultados deberán evaluarse mediante los indicadores de seguimiento anunciados por el Gobierno federal.

UN PLAZO DE 120 DÍAS PARA EVALUAR RESULTADOS

La presidenta estableció que las 12 acciones deberán desarrollarse durante los próximos 120 días y pidió que el Instituto presente avances medibles.

El programa se enfocará en reforzar medidas relacionadas con el ingreso y las condiciones laborales del personal, la disponibilidad de equipo y la capacidad de respuesta de las unidades médicas.

La revisión también se enmarca en las demandas planteadas por trabajadores del Seguro Social, quienes han señalado problemas relacionados con los salarios, la contratación y la disponibilidad de materiales e insumos para realizar procedimientos médicos.

El Gobierno federal sostiene que la identificación de ahorros administrativos permitirá destinar recursos a las prioridades del Instituto. La aplicación de las medidas y sus resultados serán elementos centrales para determinar el alcance de la estrategia.

EL RETO: TRADUCIR LOS ANUNCIOS EN MEJORAS PARA LOS DERECHOHABIENTES

El programa presentado este martes combina dos objetivos: mejorar las condiciones del personal del IMSS y ampliar la capacidad de atención para sus usuarios.

El inicio de la dispersión salarial constituye una medida inmediata, mientras que el equipamiento, la contratación y el fortalecimiento de los servicios requerirán seguimiento durante los próximos cuatro meses.

Para los derechohabientes, el desafío consiste en que la ampliación de infraestructura y equipo se traduzca en consultas oportunas, mayor disponibilidad de tratamientos y una reducción de los tiempos de espera.

El cumplimiento de las 12 acciones permitirá conocer hasta qué punto las medidas anunciadas responden a las necesidades identificadas en las unidades médicas y contribuyen a mejorar la atención de los millones de mexicanos que dependen del Seguro Social.

LAS 12 ACCIONES DEL IMSS PARA LOS PRÓXIMOS 120 DÍAS

1. Incremento salarial de 8% para los trabajadores del Instituto: 4% directo al salario tabular y 4% correspondiente a la ayuda de renta.

2. Basificación de 10 mil 939 trabajadores, incluidos empleados que cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales.

3. Regularización del personal contratado durante la pandemia, con la incorporación a plazas de base de trabajadores que aún permanecían bajo esquemas temporales.

4. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas para cubrir plazas vacantes y fortalecer los servicios hospitalarios.

5. Adquisición de equipo médico de alta tecnología, incluidas máquinas de anestesia, arcos quirúrgicos y monitores de signos vitales.

6. Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 mil 756 equipos médicos, para mejorar su funcionamiento y disponibilidad.

7. Compra de mobiliario hospitalario, que contempla mil 321 sillones reclinables para urgencias, 5 mil 851 camillas, 6 mil 194 camas de hospitalización y mil 977 sillas de ruedas.

8. Intervención y mantenimiento de instalaciones hospitalarias, con la modernización de 458 sistemas de aire acondicionado y enfriamiento, además de la renovación de equipos de las casas de máquinas.

9. Sustitución de elevadores hospitalarios, con 63 equipos adicionales a los ya renovados.

10. Digitalización del seguimiento de medicamentos e insumos, mediante herramientas que permitan identificar solicitudes, entregas y faltantes, así como incorporar mil 900 equipos de cómputo para reducir el llenado manual de formatos de enfermería.

11. Fortalecimiento del programa Receta Completa, con mejoras en almacenes y distribución de medicamentos para facilitar el abastecimiento a las unidades médicas.

12. Reducción del rezago en consultas y cirugías, mediante jornadas nocturnas y de fin de semana para realizar 31 mil 700 operaciones adicionales, así como la programación de cerca de 60 mil consultas de especialidad adicionales.