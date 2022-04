Christie’s subasta un dibujo de Miguel Ángel valorado en 33 mdd en París

TE PUEDE INTERESAR:

En este dibujo Miguel Ángel trazó a un hombre temblando retratado en el Bautismo de los Neófitos, un fresco de Masaccio (1401-1428) realizado en la iglesia Santa María del Carmen de Florencia.

“A nude young man (after Masaccio) surrounded by two figures” va a ser expuesto en Hong Kong y Nueva York antes de su subasta en París el próximo 18 de mayo.

Con información de la Agencia EFE.