Cientos de creadoras comparten una ‘memoria de un encierro’ en el aniversario del MAG

Comunicar, sanar, existir, hablar sobre feminismo, la cuerpa, la casa, el territorio y reconocer el miedo son los temas que atraviesan la exposición “Diario abierto: memoria de un encierro”, donde quedan revelados al públicos los procesos y resultados de los primeros tres años del proyecto virtual “Diario de un encierro”.

La muestra, que reúne la obra de 40 de las 106 artistas de habla hispana, originarias de diez países diferentes y radicadas en 12 naciones de Latinoamérica y Europa, se inauguró el marco del 11 aniversario del Museo de Artes Gráficas (MAG), de manera simultánea con la exhibición “My battery is low and is getting dark” del artista coahuilense Carlos Vielma, quien trae su obra a la entidad después de casi siete años, sobre la cual te compartiremos más información el día de mañana.