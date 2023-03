La censura del David en EEUU indigna a Florencia: ‘Una ignorancia alarmante’

“Me sobresalté, me sorprendí y me asusté porque es alarmante que haya tanta ignorancia ”, declara a EFE la directora de la Galería de la Academia de Florencia donde se expone el imponente David de Miguel Ángel, cuyo desnudo ha propiciado el despido de una profesora en EE.UU. que indigna a la ciudad toscana.

Me pregunto; qué clase de mierda tienen en la cabeza los padres que piden se sancione a la maestra de sus hijos por haberles mostrado el El David, de Miguel Ángel. Es terrible la estupidez en la que se está convirtiendo este mundo. pic.twitter.com/YcfGQlYv93

‘ES LA COSA MÁS ESTÚPIDA QUE HE ESCUCHADO’: ALCALDE DE FLORENCIA

“Estará pronto aquí para darle un reconocimiento por la valentía de no aceptar el ultimátum y permanecer coherente con su compromiso con la enseñanza”, argumenta Nardella durante una charla con EFE desde su despacho en el Palazzo Vecchio, presidido por una réplica del David al aire libre.

El alcalde no ahorra calificativos: “Es la cosa más estúpida que he escuchado”. Y aunque considera que llegar a ese extremo en Europa sería más complicado, “vistos los tiempos” no se atreve a descartar nada.

“En esta época de especialización nos arriesgamos a perder de vista los valores que han sustentado la civilización moderna. Y Florencia es una parte fundamental para ese patrimonio mundial”, advierte.