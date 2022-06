Clark Little encuentra el arte en las más poderosas y peligrosas olas en el mundo

El fotógrafo ha pasado los últimos 15 años documentando las olas que rompen con toda su fuerza en la costa, esas enormes olas que crean un túnel en el Pacífico y que hacen que la arena retumbe, sin arrecifes o más agua que puede frenarlas.

Little publicó “The Art of Waves”, conformado por más de 150 de sus imágenes favoritas, un libro en el que marra sus aventuras en el océano.

“Las olas que rompen en la orilla son tan hermosas y aterradoras al mismo tiempo”, explicó Little. “Solía surfearlas ... así que me siento cómodo, me gusta el fondo de la arena, creo que tiene más colores aqua hermosos”, añadió.

El reconocido surfista Kelly Slater suele decirle a Little de cariño “Turbo”, ya que era famoso por conducir rápido y arriesgarse cuando los dos se conocieron hace décadas.

“Clark está tan conectado con lo que observa. Le parece tan natural”, comentó Slater, quien escribió el prefacio del libro. “Simplemente se le ocurrió capturarlo un día”, añadió.

Por otra parte, Laird Hamilton, surfista de grandes olas, explicó que la fotografía de Little da la posibilidad de examinar la belleza y la complejidad del océano de una manera que es imposible de hacer cuando se está surfeando.