Colectivo saltillense ‘Volver a mirar’ obtiene beca internacional de IberRutas para corto documental

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    Colectivo saltillense ‘Volver a mirar’ obtiene beca internacional de IberRutas para corto documental
    Además del documental, el colectivo promueve el cine latinoamericano y las artes en espacios alternativos dentro y fuera de Saltillo. CORTESÍA

Rogelio Rodríguez, Luis Armando Pérez y Christian Luna unen sus trayectorias artísticas para dar voz a los trabajadores del sur de México que construyen el país

El colectivo ‘Volver a mirar’ ha sido reconocido con una beca de ‘Maleta Abierta’, un concurso creado por IberRutas en coordinación con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo que también brindó un fondo económico para culminar el corto documental ‘Cimientos’, el cual busca “retratar la realidad de los trabajadores de la construcción que provienen de los estados y comunidades del sur de México”.

Es de destacar que el programa está financiado y organizado por los países que integran formalmente la iniciativa IberRutas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay), tras una convocatoria de alcance internacional. En este sentido, conviene detallar que solamente fueron seleccionados dos proyectos para representar al país, entre ellos el presentado por este colectivo.

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UN PROYECTO CON SIGNIFICADO

El trabajo de ‘Volver a mirar’ se realiza gracias a los esfuerzos del psicólogo y escritor Rogelio Rodríguez, el artista y fotógrafo Luis Armando Pérez, y el escritor y periodista Christian Luna. Juntos se propusieron dignificar el oficio de la albañilería como un refugio laboral para diversos perfiles.

“La albañilería es un oficio noble, con una gran tradición en nuestro país y que representa los cimientos de la civilización [...] Nos centramos en un tema de suma importancia: la migración interna que ocurre hacia los estados mexicanos que colindan con Estados Unidos”, comparte el colectivo en un comunicado de prensa.

Bajo esta premisa, se planea la realización de un cortometraje de 25 minutos donde se documentan testimonios de la vida de los albañiles, capturando la geometría de las construcciones, la relación del cuerpo humano con los materiales, el diseño de los espacios íntimos, industriales y comerciales, la forma de vida de los trabajadores, el contexto sociocultural y su historia.

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Convocatoria internacional. CAPTURA DE PANTALLA

“Tanto el tema de la migración como, sobre todo, el de la albañilería, nos han parecido muy emocionantes. Es un oficio que significa un refugio laboral para outsiders. Perfiles que se encuentran en los márgenes (migrantes, indígenas, exconvictos, campesinos, o gente que no está de acuerdo con la industria manufacturera), y nos parece muy poético cómo se convierten en los cimientos de la realidad que nos rodea. Es bien interesante ver de cerca las manos que construyen nuestra realidad”, explica el colectivo.

UNA TRAYECTORIA EN CONJUNTO

Christian Luna compartió con VMÁS que, dentro de sus trabajos culminados, se encuentra otro cortometraje llamado ‘Mey Yio Ja’, que retrata la migración interna, siendo un tema de especial interés para él. De igual forma, el periodista ya ha publicado tres libros: ‘Crónica de un salto’, ‘Triquinosis’ y ‘La inútil belleza’.

Por su parte, Luis Armando Pérez ha realizado exposiciones fotográficas. Actualmente, trabaja en el proyecto ‘Artistas del semidesierto’, donde retrata varios perfiles de creadores que trabajan en Saltillo, a través de cápsulas en video. Mientras que Rogelio Rodríguez fue becario del Centro de Escritores de Saltillo y es autor del poemario ‘Las horas del aire’.

https://www.facebook.com/iberutas?locale=es_LA

Como colectivo, realizan el Cineclub de cine latinoamericano en SOMA: “Lo que tenemos planeado es seguir con la promoción del cine y las artes en general, en espacios alternativos, dentro y fuera de las instituciones”, comenta Luna.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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