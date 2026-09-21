$!Así se vivió la segunda edición del Jane Austen Fest 2026

Jane Austen fue una autora británica que nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Reino Unido. Vivió durante la época georgiana y de la regencia, considerada por lo historiadores como una de las más rígidas y controladas por la sociedad, con roles, y comportamientos muy marcados, principalmente hacia las mujeres. Aunque la autora es considerada como novelista romántica, ella plasmó en cada una de sus obras una sátira e ironía, así como cuestionamientos de los comportamientos de la doble moral de la sociedad, realizando un pensamiento totalmente revolucionario para su época.

Por ese motivo sus obras siguen conectando con nuevos lectore. Aunque en vida llegó a ver un poco de la venta de sus libros publicados, jamás vio el gran éxito que ha trascendido a lo largo de los años. Algunas de sus obras fueron publicadas bajo el seudónimo “Por una dama” comenzando por “Sentido y sensibilidad”, seguido por su obra más conocida “Orgullo y prejuicio”, después “Mansfield Park” y “Emma”, novela que retrata a una protagonista rica y caprichosa un heroína completamente distinta a sus personajes principales. Además se publicaron dos de sus obras de manera póstuma “La abadía de Northanger” y “Persuasión”, también realizó una novela corta titulada “Lady Susan” y dejó inclusas las obras “Los Watson y Sandinton”.

Tras ser un éxito en su primera edición, el Jane Austen Fest volvió para celebrar loss 251 años de su nacimiento. Organizada por Sylvia Georgina Estrada y Alejandra Medina, en colaboración con la Alianza Francesa, el Instituto Municipal de Cultura y la Secretaría de Cultura de Coahuila, entregó tres días de actividades, entre cata de tés, mercadito de artesanías, charlas, teatralización, entre otras. “Esperamos en esta nueva edición del Jane Austen Fest es integrar más a la comunidad lectora de Saltillo, las que son amantes de la literatura inglesa, puedan encontrar un espacio para compartirla, pero también a quienes no han leído a Jane Austen, la descubran”, expresó Sylvia para VANGUARDIA.

Con todos los lugares agotados, la primera actividad que se realizó este viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas, la cual fue una “Cata de té”, dirigida por Emilio González, especialista en el área del maridaje y degustación de té. “Cuando inició la lluvia dije no va llegar ni la mitad, y sorprendemente llegaron más de lo que se esperaba, los vi muy contentos, muy intrigados, la misma dinámica lo propicia”, comentó Miguel para esta casa editorial.

Para comenzar se dio la bienvenida a los asistentes con un galleta de mantequilla con diseño único para el evento y el agradecimiento de su presencia. Durante el evento se hablaron temas sobre la historia del té, la forma de consumirlo y la proveniencia de cada uno de ellos. También se explicó sobre los dos métodos de realización del té: el método oriental y el método inglés, además de datos curiosos que causaron risas entre las presentes. Se comenzó con la degustación del té “China black-Conguo / Bohea”en combinación de maridaje con pan tostado con mantequilla con mermelada de naranja y galletas “María”, el cual Emilio pidió a los comensales que en el último sorbo observarán, olieran y que lo bebieran de un solo trago para sentir la textura del té.

El segundo maridaje fue del té “Assam con leche” proveniente de la India acompañado de Durazno fresco con queso crema y miel, en donde se explicó su origen. El tercer té que se probó fue el “Darjeeling”, también originario de la India, que se recomienda primero beberlo solo y después agregarle la leche para ver la diferencia de sabor. Su maridaje fue queso cheddar con chutney de mango. El último té servido por las alfiltrionas fue el “Earl Grey”. Este fue para algunas de las presentes el más aromático y cargado. Fue acompañado por pastisetas de mantequilla que elevaban su sabor.

Para terminar la cata, Alejandra Medina explicó las maneras de comer el “Scone” pan originario del reino unido, parecido al bísquet diferenciado por sus ingredientes y sabores, con queso crema y mantequilla. Para finalizar la noche se disfrutó con palomitas la proyección de la adaptación de “Orgullo y Prejuicio” del 2005 del director Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Segundo día Para seguir con el festival y por la gran audiencia esperada, la sede se mudó a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a unas casas de la Alianza Francesa en donde se disfruto del bazar en donde se encontraban a la venta libros nuevos, de segunda mano, artesanías, además de talleres de elaboración decoración de abanicos con piedras, listones y accesorios. Por la tarde a las 18:00 horas se realizó la conferencia de “Orgullos y encajes” en la cual se habló de los vestuarios del mundo austenita por parte de Angélica Torres.

El cierre de la noche estuvo a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo con la dirección de Alejandro Reyes-Valdes, con la presentación de “Música para Miss Austen”. “Estoy muy contenta porque este año hicimos más cosas, tenemos más eventos, más charlas, creo que tenemos mayor oportunidad de conocer el mundo de Jane Austen, espero que cada año vaya siendo mejor”, expresó Alejandra Medina, una de las organizadoras del festival. Tercer día El tercer día se realizó, además del bazar, venta de tés y libros, una lectura teatralizada de fragmentos de la obra de Jane Austen “Orgullo y prejuicio” en donde participaron distintos integrantes de diferentes clubs de lectura, entre ellos Laura Elena Villarreal, integrante del taller de lectura “Yo soy arte Saltillo” y Diana Martinez del Círculo de Lectura de Coahuila.

Para seguir con las actividades se realizó la charla “Manual Austen: humor, amor e ironía” en donde se contó con la presencia de Alejandra Medina, Jessica Villarreal y Sylvia Georgina Estrada, en donde se habló sobre las obras de la autora y cómo buscaba burlarse de la sociedad de aquella época y hacer visible la ironía de la escritura de Jane Austen en sus personajes. “Jane Austen fue una mujer totalmente revolucionaria, una mujer que fue demasiado adelantada de su época, se burlaba de la sociedad y buscaba que la gente también se cuestionara los roles de hombres, los roles de las mujeres y lamentablemente en 200 años, siguen habiendo muchos prejuicios para la mujer principalmente de dinero”, expresó Jessica. Más tarde a las 19:00 horas se volvió a teatralizar otro fragmento de la obra “Orgullo y prejuicio”. Al finalizar, Sylvia Georgina agradeció a los presentes y pidió disfrutar del bazar antes de concluir el festival. Este evento es único en nuestra ciudad, no solo porque reúne por días al sector literario, brindando homenaje a una de las autoras más relevante hasta nuestro tiempos. Jane Austen no solo buscaba romper paradigmas y prejuicios en las mujeres, buscaba la libertad a través de su pluma, plasmando cada uno de sus ideales en cada una de sus obras.

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