Con 806,000 visitantes y la mirada en la Unión Europea concluye la FIL de Guadalajara

La FIL de Guadalajara regresó a su normalidad tras la pandemia derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 por el número de público que asistió y las editoriales que estuvieron presentes durante esta edición, explicó Raúl Padilla presidente de la feria.

“Verlos reunidos es una muestra más de que hemos regresado a una nueva cotidianidad luego de dos años en los que la pandemia nos obligó a adaptarnos primero con una edición en línea y después con una asistencia reducida”, expresó Padilla en una conferencia de prensa.

La feria, que es considerada la más importante de habla hispana, fue criticada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien la considera un “un foro del conservadurismo” en el que “los intelectuales orgánicos” asisten para “hablar mal” de su gobierno.

Así mismo, hubo un intento de boicot por parte del gobierno del estado de Jalisco que llevó a cabo una manifestación con el propósito de bloquear la ceremonia de inauguración y retiró a todos sus funcionarios que participarían en las actividades que estaban programadas en respuesta a la demanda de la Universidad de Guadalajara por mayor presupuesto.

En este sentido, Padilla precisó que estos conflictos no van a afectar la realización de las ediciones siguientes y que confían que las relaciones con ambos niveles de gobierno van a normalizarse y se restablecerá la comunicación.

“No hay ningún pleito, no estamos peleando contra nadie. Se trata de actitudes que lamentablemente han tomado el gobierno federal y el local en torno a esta feria, pero en esta feria caben todos, se invita a todos, son 36 años manteniendo esta postura, los que deciden no venir, lo respetamos”, indicó Padilla.

La polémica de la FIL

Por otra parte, el presidente de la FIL de Guadalajara informó que durante los nueve días que duró la feria del libro hubo 625 presentaciones de libros, 3,000 actividades literarias, académicas y científicas con invitados de más de 50 países y la asistencia de 775 autoras y autores de 44 países que representan 25 lenguas distintas.

Este año volvieron las actividades para el área de profesionales con la asistencia de 14,127 personas de 49 países, mismas que participaron en 123 actividades especiales, 75 mesas de negociación y con 57 agentes literarios que ayudaron a reactivar las negociaciones.

Mientras que, en los 43 000 metros cuadrados fueron exhibidos 400,000 títulos de 1,500 editoriales provenientes de 34 países.

Por otra parte, Marisol Shulz directora de la feria, señaló que el intento por regresar a la normalidad fue todo un éxito.

En tanto que, Khoula Al Mijaini, directora de Ferias y Festivales de la Autoridad del Libro de Sharjah, aseguró que como país invitado presentaron 66 libros emiratíes y otros 15 tradicionales traducidos al español, además de 27 actividades culturales y literarias que reunieron a 450.000 visitantes en el pabellón.

El domingo el emirato árabe de Sharjah le pasó la estafeta a la Unión Europea, que va a ser el invitado de honor para la edición 37 de la FIL de Guadalajara que va a levar a cabo que tendrá del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023.

“Construyendo una unión de culturas” es el tema con el que los 27 países que conforman esta región arribarán a Guadalajara el próximo año.