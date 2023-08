Con bordado y arte queer el artista Iván Acebo Choy expone por primera vez en Saltillo

“Me interesan temas que son muy cercanos a mis investigaciones, he cursado el doctorado en Historia del Arte, entonces he investigado mucho sobre teorías queer, disidencias sexuales, entonces mucho de mi obra trata sobre el deseo, el cuerpo masculino, ciertos fenómenos como el cruising y otros como la soledad contemporánea de sujeto”, explicó el artista en entrevista con VANGUARDIA.

La exhibición se divide en dos. Por un lado el público podrá apreciar, leer, tocar y manipular una serie de aproximadamente 7 libros de artista, oportunidad que el creador considera particular pues al ser objetos únicos rara vez se le permite al público siquiera estar cerca. Por otro lado habrá piezas a muro, que se desprenden de las mismas ideas e imágenes que hay en los libros, ampliando la exploración de sus temas pero siempre de la mano del bordado.