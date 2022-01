$!Retratan el legado de ‘Mamá Guecho’ en mural del poblado de negros mascogos

Se dice que México es un país de mestizos, que la unión indio-español dio vida a la “raza de bronce” y que la diversidad termina ahí. Pero este discurso está perdiendo fuerza, no solo por el reconocimiento de las comunidades indígenas, antes invisibilizadas, sino de otras tantas, como los afromexicanos, tan hijos de esta tierra el resto.

“Tenemos años queriéndolo remodelar, hemos metido convocatorias a PACMyC, a varias instituciones y no se nos ha hecho, pero actualmente hay un grupo de empresarios que quieren apoyar esta causa, entonces la idea de Laura era dar el primer paso haciendo este mural”, comentó Rivera sobre el proyecto.

“Es un sueño que podamos poner le museito bonito. Hay un empresario que nos dijo que nos va a apoyar. Karla está formando el proyecto estructurado y con esto vamos a poder recrear la tiendita de Mamá Guecho, a ver qué más documentos y fotografías podemos conseguir”, agregó Herrera al respecto, “Yo tengo ganas de hacerle un honor, un homenaje, a mi familia, a mi abuela, a mis bisabuelos, a su familia, que tantos años han luchado por llegar y por que estemos en esta comunidad. Me gustaría que todo eso fuera posible”.

Este espacio pretende no solo ofrecer un punto de atractivo particular para la comunidad, y para los turistas que llegan, sino también para que estos últimos tengan un espacio donde puedan conocer más de los Negros Mascogos.

“Queremos que el turismo esté un poquito más informado, porque todavía hay personas que llegan y me han dicho, ‘oye, quiero ver a los negros’ y yo, ‘pues bienvenida, estás en la comunidad de los Negros Mascogos’, y lo que quiere es ‘ver negros’. Y yo no sé a qué te refieras tú con negros, nuestra comunidad se llama Negros Mascogos, a lo mejor estás buscando personas con piel oscura; nosotros a lo largo del tiempo, por el mestizaje, nuestro color de piel ha ido variando, pero ser negro para mí y para mi familia no es un color de piel, nosotros somos negros por nuestas raíces, por nuestro legado, por nuestros usos y costumbres, por nuestra tradición y el amor a mi comunidad, a mis antepasados”, explicó Herrera.