No obstante, destaca en este país que al ser producto de la conquista inglesa, también celebren en junio —su invierno— una segunda Navidad para poder sentir la fiesta con el frío que suele acompañar a la tradición en el resto del planeta.

Pero esto no sucede en el extremo sur de la Tierra, donde allá es verano en estos momentos. ¿Te imaginas celebrarla en la playa o con una barbacoa de picnic ? Esta es una de las maneras en que festejan las fechas en Australia, donde prefieren acompañar la llegada de Santa con langosta y otros platillos del mar, así como actividades al aire libre, días de campo y por supuesto visitas a la playa, con todo y monos de nieve-arena.

A los japoneses les impactó de muchas maneras la cultura estadounidense en la propia, sobre todo los aspectos más comerciales y consumistas de la misma. Pero eso no impide que sorprenda a los demás conocer que allá es muy común comer pollo de KFC en la noche de Navidad.

El santa español y su acompañante negro

En Europa, cuna de esta tradición, pareciera que no tendría alguna expresión particular, pero todo lo contrario. Por ejemplo, en Países Bajos y Bélgica no se espera a Santa Claus para que traiga los regalos, sino a Sinterklaas, un hombre vestido como obispo que llega de España acompañado por Zwarte Piet o Pedro el Negro, quien regala dulces.

Por otro lado, en Alemania y el centro del continente se cree en el Krampus, la contraparte de Santa, un monstruo que se lleva y castiga a los niños malos, mientras que en Polonia la comida sobra, pues acostumbran cenar en Nochebuena 12 platillos, uno por cada uno de los apóstoles.