Con futbol, literatura y la presencia de España la Feria del Libro regresa a Coahuila

Con futbol, literatura y la presencia de España la Feria del Libro regresa a Coahuila

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Del 24 de abril al 3 de mayo la fiesta de las letras volverá a su tradicional sede en Arteaga con la presencia de grandes autores de México y España. Participarán artistas y autores como Vivir Quintana, Imanol Caneyada, Kiko Amat y Selva Almada

Artes
/ 27 marzo 2026
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Con el eje temático “Fútbol, arte y literatura”, así como la presencia invitada de España, la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) ya está lista para traer de vuelta a la región una gran oferta literaria, artistas y escritores de México, España y otras partes del mundo y grandes eventos para todo el público.

En rueda de prensa, la Secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, destacó no solo la presencia de este país como invitado de honor —que llega por primera vez a la FILC—, sino también la propuesta temática que unirá al deporte y al arte como nunca antes, en el marco del Mundial de Fútbol.

En este sentido continuará la colaboración con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), así como con la Secretaría de Educación, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, además de otras organizaciones e instituciones.

Entre los invitados destaca la presencia del podcast Morras Malditas, que presentará su primer libro “Apaguemos la luz y entremos a la noche”, así como la coahuilense Vivir Quintana, que también llega con libro nuevo “Sobre-vivir para la música”. Junto a ellas estarán la argentina Selva Almada, finalista del Premio Booker en 2024, y los españoles Kiko Amat, Imanol Caneyada y Aroa Moreno Durán, así como Sylvia Aguilar Zéleny, Lola Ancira, Joselo Rangel, Andrés Cota Hiriart y Michelle Ortiz.

En general habrá participación de autores de Colombia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, México, con presencia destacada de coahuilenses. Además, habrá un pabellón “Lo que sientes importa” y un área infantil con más de mil 300 sesiones de talleres para niñas y niños, todo esto pronosticando una derrama de más de 30 millones de pesos.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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