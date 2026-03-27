Con futbol, literatura y la presencia de España la Feria del Libro regresa a Coahuila

En rueda de prensa, la Secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas , destacó no solo la presencia de este país como invitado de honor —que llega por primera vez a la FILC—, sino también la propuesta temática que unirá al deporte y al arte como nunca antes, en el marco del Mundial de Fútbol.

Con el eje temático “Fútbol, arte y literatura” , así como la presencia invitada de España , la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) ya está lista para traer de vuelta a la región una gran oferta literaria, artistas y escritores de México, España y otras partes del mundo y grandes eventos para todo el público.

En este sentido continuará la colaboración con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), así como con la Secretaría de Educación, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, además de otras organizaciones e instituciones.

Entre los invitados destaca la presencia del podcast Morras Malditas, que presentará su primer libro “Apaguemos la luz y entremos a la noche”, así como la coahuilense Vivir Quintana, que también llega con libro nuevo “Sobre-vivir para la música”. Junto a ellas estarán la argentina Selva Almada, finalista del Premio Booker en 2024, y los españoles Kiko Amat, Imanol Caneyada y Aroa Moreno Durán, así como Sylvia Aguilar Zéleny, Lola Ancira, Joselo Rangel, Andrés Cota Hiriart y Michelle Ortiz.

En general habrá participación de autores de Colombia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, México, con presencia destacada de coahuilenses. Además, habrá un pabellón “Lo que sientes importa” y un área infantil con más de mil 300 sesiones de talleres para niñas y niños, todo esto pronosticando una derrama de más de 30 millones de pesos.