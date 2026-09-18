Conoce a Mabel Garza Blackaller, la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura

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    Conoce a Mabel Garza Blackaller, la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura

La directora de teatro, actriz y dramaturga toma las riendas del organismo luego de que Leticia Rodarte pasara a ser la Secretaria de Cultura de Coahuila

Este viernes 18 de septiembre se hizo oficial el nombramiento de Mabel Garza Blackaller como la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), cargo que ocupará lo que resta de la administración del alcalde Javier Diaz González, hasta finalizar el 2027.

Originaria de San Buenaventura, Coahuila, Garza Blackaller cuenta con más de 4 décadas de trayectoria en las artes escénicas en la entidad. Fue miembro fundador de la Compañía Estatal de Teatro de Coahuila, bajo la dirección de Nancy Cárdenas, así como catedrática fundadora de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila.

$!Obra de teatro ‘El narco negocia con Dios’.
Obra de teatro ‘El narco negocia con Dios’.

Como directora de teatro ha estado al frente de montajes como “El narco negocia con Dios” de Sabine Berman, “Perros contradictorios devoran mi cadáver” de Tristana Landeros y “El día que pisamos la luna” de la coahuilenses Nancy Cárdenas. Además, con la obra “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz su compañía Luz del Norte se presentó en el Festival Internacional Cervantino en 2021 y fue parte de la Dirección Artística de la Muestra Nacional de Teatro en 2022.

También es autora de obras como “La Jornada tlaxcalteca”, “Un viaje sin retorno”, “La Alianza”, “Un corazón invariable”, “Lauros de la noche”, “Está Carbón” y “La Procesión de la Santa Cruz de la Cuevas”. Asimismo, dirige desde su fundación en 2012 el Centro Cultural La Besana A.C., que cuenta con teatro tipo caja negra, una biblioteca y una galería.

$!Obra de teatro ‘Los empeños de una casa’.
Obra de teatro ‘Los empeños de una casa’.

En la gestión cultural formó parte del Instituto Coahuilense de Cultura en los 90 y ya estuvo al frente del IMCS del 2014 al 2017. En ese periodo organizó el Festival Internacional Saltillo (FIS) por el 440 aniversario de la ciudad y en 2027 estará al frente del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) por el 450 aniversario de la capital coahuilense, una de las principales encomiendas de su nombramiento.

En su momento el FIS tuvo una inversión de 7 millones de pesos y ofreció más 80 eventos durante 5 días, con la participación de 888 artistas locales e internacionales. El FINA en su edición 2025 duró 13 días en los que se llevaron a cabo más de 150 actividades con un presupuesto de 16 millones de pesos y 3 mil 248 artistas participantes.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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