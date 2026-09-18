Conoce a Mabel Garza Blackaller, la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura

Este viernes 18 de septiembre se hizo oficial el nombramiento de Mabel Garza Blackaller como la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), cargo que ocupará lo que resta de la administración del alcalde Javier Diaz González, hasta finalizar el 2027. Originaria de San Buenaventura, Coahuila, Garza Blackaller cuenta con más de 4 décadas de trayectoria en las artes escénicas en la entidad. Fue miembro fundador de la Compañía Estatal de Teatro de Coahuila, bajo la dirección de Nancy Cárdenas, así como catedrática fundadora de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Como directora de teatro ha estado al frente de montajes como “El narco negocia con Dios” de Sabine Berman, “Perros contradictorios devoran mi cadáver” de Tristana Landeros y “El día que pisamos la luna” de la coahuilenses Nancy Cárdenas. Además, con la obra “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz su compañía Luz del Norte se presentó en el Festival Internacional Cervantino en 2021 y fue parte de la Dirección Artística de la Muestra Nacional de Teatro en 2022. También es autora de obras como “La Jornada tlaxcalteca”, “Un viaje sin retorno”, “La Alianza”, “Un corazón invariable”, “Lauros de la noche”, “Está Carbón” y “La Procesión de la Santa Cruz de la Cuevas”. Asimismo, dirige desde su fundación en 2012 el Centro Cultural La Besana A.C., que cuenta con teatro tipo caja negra, una biblioteca y una galería.

En la gestión cultural formó parte del Instituto Coahuilense de Cultura en los 90 y ya estuvo al frente del IMCS del 2014 al 2017. En ese periodo organizó el Festival Internacional Saltillo (FIS) por el 440 aniversario de la ciudad y en 2027 estará al frente del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) por el 450 aniversario de la capital coahuilense, una de las principales encomiendas de su nombramiento. En su momento el FIS tuvo una inversión de 7 millones de pesos y ofreció más 80 eventos durante 5 días, con la participación de 888 artistas locales e internacionales. El FINA en su edición 2025 duró 13 días en los que se llevaron a cabo más de 150 actividades con un presupuesto de 16 millones de pesos y 3 mil 248 artistas participantes.

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