Conversan sobre el territorio y la crisis ecológica en el norte de México en la FIL Coahuila
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La charla ‘De ríos, desiertos, selvas y ciudades: historia ambiental y crisis ecológica’ contó con la participación de Juana Elizabeth Salas, Taita Otoniel Díaz y Carlos Manuel Valdés
La Feria Internacional del Libro Coahuila lanzó en su edición 2026 un espacio dedicado a la literatura, el aprendizaje y la discusión en torno a la naturaleza y el bienestar llamado “Leer la tierra”, y como parte de este segmento se realizó el diálogo “De ríos, desiertos, selvas y ciudades: historia ambiental y crisis ecológica”, el pasado miércoles 29 de abril.
El evento contó con la participación de Juana Elizabeth Salas, Taita Otoniel Díaz y Carlos Manuel Valdés y como moderadora Alisa Palomo Ligas, quienes hablaron de temas de gran importancia como las similitudes entre Zacatecas y Coahuila y cómo a través del tiempo ha cambiado el paisaje de sus bosques.
“Somos uno con la naturaleza, pero la naturaleza también es parte del centro histórico [...] Y las preguntas que hacemos es desde el presente al pasado”, comentó Juana Salas.
Asimismo se habló de cómo los seres humanos no damos el reconocimiento a la madre naturaleza, el agradecimiento por ella y por el aire que nos brinda.
Un problema que se comentó fue la sobreexplotación de nuestra agua por parte de empresas petroleras e industriales.
“La sangre de la tierra se está acabando, que es el petróleo”, comentó Taita Otoniel
Uno de los participantes recordó que Saltillo, en el pasado, se encontraba rodeado de árboles y manantiales, de los cuales se contaba con 36 y en la actualidad solo contamos con dos.
“Se está acabando en Cuatrociénegas, se está acabando la Laguna, se está acabando Saltillo, en una ciudad donde llegaban aves ya no llegan, pero seguimos trayendo empresas”, comentó Carlos Manuel.
Para finalizar se contó la historia de cómo nuestros ancestros sobrevivieron en el desierto, su elaboración de alimentos para sobrevivir los meses de poca comida y cómo se realizaban los trueques con otros grupos étnicos.