$!Conversan sobre el territorio y la crisis ecológica en el norte de México en la FIL Coahuila

La Feria Internacional del Libro Coahuila lanzó en su edición 2026 un espacio dedicado a la literatura, el aprendizaje y la discusión en torno a la naturaleza y el bienestar llamado “Leer la tierra”, y como parte de este segmento se realizó el diálogo “De ríos, desiertos, selvas y ciudades: historia ambiental y crisis ecológica”, el pasado miércoles 29 de abril.

El evento contó con la participación de Juana Elizabeth Salas, Taita Otoniel Díaz y Carlos Manuel Valdés y como moderadora Alisa Palomo Ligas, quienes hablaron de temas de gran importancia como las similitudes entre Zacatecas y Coahuila y cómo a través del tiempo ha cambiado el paisaje de sus bosques.

“Somos uno con la naturaleza, pero la naturaleza también es parte del centro histórico [...] Y las preguntas que hacemos es desde el presente al pasado”, comentó Juana Salas.