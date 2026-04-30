Conversan sobre el territorio y la crisis ecológica en el norte de México en la FIL Coahuila

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Artes
/ 30 abril 2026
    Conversan sobre el territorio y la crisis ecológica en el norte de México en la FIL Coahuila

La charla ‘De ríos, desiertos, selvas y ciudades: historia ambiental y crisis ecológica’ contó con la participación de Juana Elizabeth Salas, Taita Otoniel Díaz y Carlos Manuel Valdés

La Feria Internacional del Libro Coahuila lanzó en su edición 2026 un espacio dedicado a la literatura, el aprendizaje y la discusión en torno a la naturaleza y el bienestar llamado “Leer la tierra”, y como parte de este segmento se realizó el diálogo “De ríos, desiertos, selvas y ciudades: historia ambiental y crisis ecológica”, el pasado miércoles 29 de abril.

El evento contó con la participación de Juana Elizabeth Salas, Taita Otoniel Díaz y Carlos Manuel Valdés y como moderadora Alisa Palomo Ligas, quienes hablaron de temas de gran importancia como las similitudes entre Zacatecas y Coahuila y cómo a través del tiempo ha cambiado el paisaje de sus bosques.

“Somos uno con la naturaleza, pero la naturaleza también es parte del centro histórico [...] Y las preguntas que hacemos es desde el presente al pasado”, comentó Juana Salas.

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Asimismo se habló de cómo los seres humanos no damos el reconocimiento a la madre naturaleza, el agradecimiento por ella y por el aire que nos brinda.

Un problema que se comentó fue la sobreexplotación de nuestra agua por parte de empresas petroleras e industriales.

“La sangre de la tierra se está acabando, que es el petróleo”, comentó Taita Otoniel

Uno de los participantes recordó que Saltillo, en el pasado, se encontraba rodeado de árboles y manantiales, de los cuales se contaba con 36 y en la actualidad solo contamos con dos.

“Se está acabando en Cuatrociénegas, se está acabando la Laguna, se está acabando Saltillo, en una ciudad donde llegaban aves ya no llegan, pero seguimos trayendo empresas”, comentó Carlos Manuel.

Para finalizar se contó la historia de cómo nuestros ancestros sobrevivieron en el desierto, su elaboración de alimentos para sobrevivir los meses de poca comida y cómo se realizaban los trueques con otros grupos étnicos.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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