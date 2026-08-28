$!Cuarta Pared Teatro es nominada a los premios ACPT por la co-producción de ‘Equus’ en CDMX

La colaboración entre las compañías Cuarta Pared e Ícaro Teatro sigue rindiendo frutos. Luego de una exitosa temporada en el Teatro Milán de la obra “Equus” de Peter Schaffer, ahora recibieron siete nominaciones a los premios de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro de México (ACPT). El montaje está en competencia en las categorías de Mejor Obra, Mejor Diseño de Iluminación para Félix Arroyo, Mejor Actor en Rol Principal y Actor Revelación para Emilio Schoning, Mejor Adaptación para Miguel Septién y Mejor Música Original para Dano Coutiño. Schoning está nominado como Mejor junto a actores de la talla de Daniel Giménez Cacho (por su trabajo en ‘Cumbia del Pantano’), Fernando Bueno y Pablo Marín, mientras que como Actor Revelación se encuentra junto a estrellas de obras como “Matilda, el musical” (nominados Carlos Rosales y Lalo Espinoza), “Otaku” (Alex Herrera) y “Pase de Lista” (Víctor Andrade).

En las otras categorías “Equus” compite contra montajes como “Los últimos días de Judas Iscariote”, “Mr. Gwyn”, y “Ángeles en América”, mientras que en Obra del Año está junto a “Alba”, “Ángeles en América” “Dani y el Profundo Mar Azul”, “El Adiós”, “El Mar es un Pixel”, “La Cumbia del Pantano”, “La Danza que Sueña la Tortuga”, “La Niña , la Barca y el Canario” y “Personas Lugares y Cosas”. Esta es la segunda colaboración entre Ícaro y Cuarta Pared. La primera fue con “The Pillowman”, que obtuvo el galardón a Mejor Obra del Año y Mejor Actor de Soporte en la edición 2021. Además, este montaje de “Equus” también fue nominada en Mejor Obra y Mejor Actor para los Premios del Público del medio Cartelera de Teatro.

La compañía saltillense continúa con su trabajo en la capital de Coahuila, con varios proyectos en puerta, mientras que a la par está cimentando su presencia en la Ciudad de México. Sobre los Premios ACPT La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. A su vez, se evaluaron más de 200 obras durante el periodo de elegibilidad, de las cuales 44 fueron consideradas para nominaciones.

Las puestas en escena seleccionadas son el resultado de un largo proceso consensuado por el jurado conformado por periodistas, fotoperiodistas, reseñistas, críticos de teatro y creadores de contenido, todos activos en importantes medios impresos y digitales: Iván Pasillas, Juan Carlos Araujo, Enrique Saavedra, Mariana Mijares, Fernanda Albarrán, Carmen Zavaleta, Belinda Lorenzana, Mauro Marines, Jaime Rosales, Ricardo Castillo, Roberto Sosa López, Isael Almanza, Carlos Duchanoy, Óscar Ramírez Maldonado, Ed Quezada, Gina Granados, Laura Cardenas, Fernanda Olivares, Jorge Rodríguez, además de contar con la asesoría de Adrián Chávez en Adaptación, Paola Izquierdo y Blanca Loaría en Cabaret. La dirección general de la ACPT está a cargo de Melba Vidal y Gustavo Gerardo Suárez.

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