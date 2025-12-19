Daniel Bates Hurtado abre su estudio con fotografías de los bosques y desiertos de Coahuila

Artes
/ 19 diciembre 2025
    Daniel Bates Hurtado abre su estudio con fotografías de los bosques y desiertos de Coahuila

El fotógrafo abrió su estudio este fin de semana para ofrecer al público algunas de las más bellas imágenes que ha capturado en campo, con increíbles paisajes y escenarios naturales

Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre el fotógrafo Daniel Bates Hurtado abre su estudio al público para poner a la venta una especial selección de imágenes que refleja la belleza natural de los desiertos y los bosques de Coahuila.

En un horario de 10:00 a 20:00 horas su estudio ubicado en la calle de Bravo 398, en el Centro Histórico de Saltillo, tendrá piezas disponibles que han sido resultado de años de trabajo y décadas de entrenar su ojo para capturar momentos inigualables de este territorio.

Entre las impresiones a la venta, además de los retratos de la flora y fauna silvestre de la región —incluidas algunas obras de macrofotografía que nos llevan a admirar los detalles de lo que es minúsculo en el paisaje—, también se encuentran imágenes donde el firmamento es protagonista y desde eclipses y hasta galaxias figuran en todo su esplendor. Asimismo, hay algunas opciones más urbanas, para quienes quieren disfrutar en sus hogares de una vista privilegiada del paisaje saltillense.

El ganador del concurso Visión Forestal y Sentinelas del Tiempo 2019 —organizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Asociación Civil Reforestamos México—, por una imagen que retrata un momento casi efímero del otoño en la Sierra de la Marta en San Antonio de las Alazanas invita al público a llevarse en estas fechas, o como un regalo para un ser querido, una de sus espectaculares fotografías.

Temas


fotografías

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

