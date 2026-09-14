David Reyes, compositor saltillense, estrenará obra musical con la Orquesta Metropolitana de Saltillo

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    David Reyes, compositor saltillense, estrenará obra musical con la Orquesta Metropolitana de Saltillo

El concierto ‘Duelo y Resplandor’ que se llevará a cabo este viernes incluye en su programación la obra debut del autor local, la Micro-Suite No. 1 Op. 1

La Orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al escenario este fin de semana con un programa musical en el que continúa con uno de sus objetivos: llevar estrenos al público saltillense. Y en esta ocasión el orgullo es doble, porque la obra que debutará fue escrita por un autor local.

Se trata de la Micro-Suite No. 1 Op. 1 de David Reyes, que se escuchará por primera vez este viernes 18 de septiembre en el Museo de las Aves de México en punto de las 20:15 horas.

“[Ernesto] me comentó que la maestra [Riazanova] buscaba propuestas para presentar con la orquesta y me preguntó que si yo tenía algo escrito para cuerdas que le pudiera interesar a la directora. A mí me pareció muy buena idea porque hasta entonces me había dedicado a los arreglos musicales, pero escribir algo de manera formal no me había tocado entonces creo que fue una gran puerta que se abrió”, mencionó el autor en entrevista.

Egresado de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Reyes tiene acentuación en canto y su profesionalización en el ámbito de la composición llegó posteriormente, con esta como su obra debut como autor.

“Me basé en los modos antiguos pero también tiene aspectos modernos. Lo que busco al escribir es una mezcla entre la música modal, tonal y atonal, es como una síntesis de los estilos que han estado evolucionando con el paso de los años”, explicó sobre su propuesta.

“Esta pieza no tiene tantos aspectos atonales, pero es una mezcla entre aspectos antiguos y modernos”, agregó, “son cinco movimientos, es una micro-suite, de una dimensión pequeña, por la forma en la que están construidos los temas nos va a sonar mucho a un periodo hasta la Edad Media, algo del Renacimiento, pero con algo de esta época. Algunos temas son líricos, otros más solemnes. El segundo movimiento es algo divertido, el tema se llama ‘andante grazioso’, porque es muy ameno y el tercero es muy solemne, te proyecta a la época de los caballeros”.

Compartió que durante sus años formativos concentró sus estudios en compositores como Bach y Haendel, por lo que ha encontrado un gusto en técnicas que parten de la fuga y el contrapunto, algo que también está presente en el último movimiento.

La mezcla [que estoy proponiendo] no la podrías encontrar en la música antigua, por eso considero que tiene un estilo propio”, concluyó el autor.

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La presentación de la Micro-Suite de Reyes es solo el inicio de una velada que continuará con el Concierto para viola y orquesta No. 1 en Re Mayor, Op. 1, de Carl Stamitz, la contará con la interpretación solista del violista Daniel Chagolla. La noche concluirá con la Sinfonía No. 44 en mi menor “Trauer” de Joseph Haydn.

Los boletos ya se pueden adquirir en Boletrix desde 110 pesos, además de que niños y niñas de 7 a 15 años entran gratis.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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