Estudiante española de 21 años es asesinada en Morelos; Sheinbaum anuncia apoyo federal

El crimen ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba un evento cultural. Las primeras versiones apuntan a un posible asalto y señalan que la joven habría sido atacada con un arma blanca.

Una estudiante española de 21 años fue asesinada en Cuautla, Morelos , mientras realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ( UAEM ). Se trata de Claudia Tacoronte Aguilera, originaria de Gran Canaria y alumna de la Universidad de Granada.

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio . Hasta ahora, las autoridades no han confirmado de manera definitiva el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE EN CUAUTLA

De acuerdo con los primeros reportes, Claudia se encontraba en la zona donde se realizaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando presuntamente fue víctima de un intento de robo.

Tras el ataque, la estudiante habría buscado refugio y ayuda en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad y murió antes de recibir atención médica que pudiera salvarle la vida.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para establecer qué ocurrió y determinar si el supuesto robo estuvo relacionado directamente con el asesinato o si existen otros elementos detrás del ataque.

El fiscal Fernando Blumenkron informó que el protocolo correspondiente se activó desde el levantamiento del cuerpo y señaló que se agotarán las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

QUIÉN ERA CLAUDIA TACORONTE AGUILERA

Claudia Tacoronte Aguilera era estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Cursaba el cuarto año de la carrera y viajó a México como parte de un programa de movilidad académica con la UAEM.

La joven era originaria de Gran Canaria, España, y llevaba aproximadamente un mes en México cuando ocurrió el crimen. Su estancia en Morelos formaba parte de su formación universitaria.

La noticia generó reacciones tanto en México como en España, particularmente entre las comunidades universitarias de Morelos y Granada, que expresaron su preocupación y solidaridad con los familiares y compañeros de la estudiante.

La Universidad de Granada manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas a su equipo de gobierno.

UAEM EXIGE UNA INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresó su indignación por el asesinato de Claudia y pidió a las autoridades realizar una investigación inmediata y exhaustiva.

La institución exigió que las diligencias se desarrollen con perspectiva de género y reclamó que el caso no quede impune. También envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la joven, así como a la Universidad de Granada y a la sociedad española.

Por su parte, la Universidad de Granada convocó este lunes 14 de septiembre a un minuto de silencio en memoria de su estudiante.

El Consulado General de España en Ciudad de México mantiene comunicación con las autoridades mexicanas para acompañar a la familia y facilitar las gestiones relacionadas con el caso.

SHEINBAUM ANUNCIA APOYO FEDERAL PARA ESCLARECER EL CASO

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el Gobierno federal dará seguimiento al asesinato de la estudiante española y que el Gabinete de Seguridad ya brinda apoyo a la Fiscalía de Morelos.

La mandataria agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantendrá comunicación con el Gobierno de España, debido a que la víctima era ciudadana española y se encontraba en México como estudiante de intercambio.

“Está en contacto la Secretaría de Relaciones Exteriores de este lamentable homicidio, el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Fiscalía de Morelos. La SRE va a estar en contacto con el Gobierno de España”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, también lamentó el asesinato y señaló que las autoridades trabajan de manera coordinada para determinar las circunstancias en las que murió la joven.

Mientras continúan las investigaciones, el caso permanece abierto. Aunque algunas instituciones se han referido al hecho como feminicidio, será la Fiscalía de Morelos la encargada de determinar jurídicamente las circunstancias, el móvil y las responsabilidades correspondientes.