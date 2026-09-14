Juana Barraza ‘La Mataviejitas’ y Sara Aldrete reaparecen en spot de diputada del PVEM desde Tepepan

Juana Barraza, “La Mataviejitas”, y Sara Aldrete, “La Narcosatánica”, reaparecieron públicamente en un video difundido por la diputada Rebeca Peralta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante una jornada de entrega de apoyos en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en Xochimilco. La grabación, difundida por la legisladora, muestra a ambas internas en sillas de ruedas y agradeciendo los artículos entregados a población vulnerable del penal. La aparición de dos de las mujeres más conocidas de la crónica criminal mexicana ocurre dentro de un material utilizado para mostrar la jornada de apoyos realizada por la diputada.

JUANA BARRAZA Y SARA ALDRETE APARECEN EN VIDEO DEL PVEM En las imágenes, Barraza recibe una bolsa con productos de higiene personal y un par de pantuflas, mientras aparece identificada como “Juanita Barraza, PPL Tepepan”. “Le doy las gracias a la diputada por los apoyos que nos dan siempre. Siempre hemos apoyado, nunca nos ha dejado. Siempre está al pendiente de nosotros”, dice Barraza. Aldrete también aparece durante la grabación, aunque el material se centra en la entrega de los apoyos y en el mensaje de la legisladora. Peralta explica que durante la jornada fueron entregados artículos como champú, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental, crema y sandalias, además de sillas de ruedas y aparatos auditivos. “Me encuentro en el Centro de Reinserción de Tepepan. El día de hoy trajimos apoyos de productos de higiene personal, champú, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental, crema. También trajimos sandalias que nos donaron. Por supuesto, trajimos sillas de ruedas, aparatos auditivos”, señala. El material termina con un agradecimiento de la diputada al secretario Pablo Vázquez y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de su compromiso de continuar trabajando en materia de reinserción.

¿QUIÉN ES JUANA BARRAZA, ‘LA MATAVIEJITAS’? Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Antes de ser detenida, practicaba lucha libre bajo el nombre de “La Dama del Silencio”. Su historia fue retomada en el documental “La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas”, estrenado en Netflix en 2023 y dirigido por María José Cuevas. La producción cuestionó algunos aspectos de la versión sobre su relación con la lucha libre y presentó testimonios de excompañeras que señalaron que era aficionada al deporte. Entre finales de los años noventa y 2006, Barraza estuvo relacionada con una serie de asesinatos y robos cometidos contra mujeres adultas mayores en distintas zonas de la Ciudad de México. Según los antecedentes del caso, ingresaba a domicilios haciéndose pasar por enfermera o trabajadora social. Fue detenida el 25 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma, después del asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años. En 2008, el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la sentenció a 759 años y 17 días de prisión por 16 homicidios y 12 robos calificados. Por complicaciones de salud, entre ellas insuficiencia renal, fue trasladada de Santa Martha Acatitla a la torre médica del penal de Tepepan. En mayo de 2026 salió temporalmente del penal para recibir atención médica en el Hospital General Belisario Domínguez, en Iztapalapa.

SARA ALDRETE Y EL CASO DE ‘LOS NARCOSATÁNICOS’ Sara Aldrete Villarreal fue detenida el 6 de mayo de 1989 en la Ciudad de México. Su captura estuvo relacionada con el desmantelamiento de una organización que operaba en Matamoros, Tamaulipas, y que fue vinculada con narcotráfico y rituales de brujería. Aldrete fue señalada como cercana a Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como “El Padrino”, líder de la organización. Los medios de comunicación la identificaron entonces como “La Narcosatánica” y “La Madrina”. Un tribunal la sentenció a más de 60 años de prisión por homicidio calificado, asociación delictuosa y violación a las leyes de inhumación. Aldrete ha sostenido su inocencia y ha declarado que fue víctima de secuestro y manipulación por parte de Constanzo. La condena en su contra se mantuvo firme. La aparición de ambas en el video difundido por la diputada del PVEM las vuelve a colocar en el espacio público, esta vez como parte de un material relacionado con una jornada de entrega de apoyos dentro del penal de Tepepan.