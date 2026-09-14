Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿qué estados serán los afectados y cuáles son los daños para la salud?

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    Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿qué estados serán los afectados y cuáles son los daños para la salud?
    El polvo del Sahara se aproxima a México. Conoce las entidades afectadas y sus posibles efectos en la salud. VANGUARDIA/ARCHIVO

El polvo del Sahara llegará a varios estados de México y permanecerá hasta el 15 de septiembre. Conoce las entidades afectadas y sus posibles efectos en la salud

El polvo del Sahara se aproxima al territorio mexicano y podría permanecer hasta el martes 15 de septiembre, de acuerdo con reportes de autoridades de Protección Civil. El fenómeno llegará con concentraciones de leves a moderadas, por lo que sus principales efectos podrían observarse en la calidad del aire y la visibilidad.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) señaló que la presencia del polvo puede generar un ambiente brumoso, además de tardes con tonalidades rojizas, un efecto que suele hacerse visible cuando las partículas suspendidas interactúan con la luz solar.

La llegada de estas masas de polvo ocurre por el desplazamiento de partículas desde el norte de África hacia el continente americano. En México, su presencia suele concentrarse principalmente en regiones del sureste y el litoral del Golfo, aunque puede alcanzar otras zonas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/polvo-del-sahara-se-aproxima-a-mexico-cuando-llega-y-cuales-estados-seran-los-mas-afectados-IO20954905

PENÍNSULA DE YUCATÁN TENDRÁ EL MAYOR IMPACTO INICIAL

Los primeros efectos se esperan principalmente en la Península de Yucatán, donde las concentraciones podrían ser mayores en comparación con otras regiones. Las entidades contempladas son Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

El polvo también alcanzará zonas del Golfo de México y el sureste, con presencia prevista en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Chiapas. En estos estados, las partículas pueden provocar cielos más opacos y una reducción de la visibilidad.

Otros estados podrían registrar efectos menores o secundarios. Entre ellos se encuentran Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, particularmente algunas zonas costeras del Pacífico.

La intensidad del fenómeno puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas, por lo que la presencia de polvo no será necesariamente igual en todas las entidades.

¿QUÉ ESTADOS SERÁN AFECTADOS POR EL POLVO?

De acuerdo con los reportes de Protección Civil y los pronósticos meteorológicos, las entidades contempladas son:

· Yucatán· Quintana Roo· Campeche· Veracruz· Tabasco· Tamaulipas· Chiapas· Jalisco· Colima· Michoacán· Guerrero, particularmente la Costa Grande· Oaxaca

Además de modificar temporalmente el aspecto del cielo, las partículas pueden representar un problema para personas sensibles a la contaminación y a los cambios en la calidad del aire.

Los efectos dependen de la concentración de partículas y del tiempo de exposición. Las personas con padecimientos respiratorios pueden presentar mayores molestias durante los periodos en que el polvo se encuentra suspendido.

POLVO DEL SAHARA PUEDE AFECTAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el polvo del Sahara puede tener una mayor incidencia en enfermedades pulmonares y contribuir a la exacerbación de padecimientos como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Las partículas pequeñas pueden ingresar al organismo a través de la nariz y la boca y llegar hasta diferentes partes del sistema respiratorio, incluidos la tráquea, los bronquios y los alvéolos pulmonares.

Entre las molestias que pueden aparecer están tos, congestión nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar. La intensidad dependerá de factores como la concentración de partículas y la condición de cada persona.

Las personas con asma, rinitis alérgica u otras alergias respiratorias también pueden experimentar un incremento de sus síntomas cuando existe mayor cantidad de partículas suspendidas en el aire.

OTROS EFECTOS: OJOS Y PIEL TAMBIÉN PUEDEN IRRITARSE

El polvo suspendido no solamente puede afectar las vías respiratorias. La exposición también puede generar irritación ocular, principalmente en personas sensibles.

Entre los síntomas se encuentran ardor, picazón, enrojecimiento y lagrimeo. En algunos casos puede presentarse un cuadro compatible con conjuntivitis alérgica.

La piel expuesta también puede presentar irritación o brotes alérgicos, especialmente entre personas con mayor sensibilidad. Los efectos pueden variar según la concentración de polvo y las condiciones ambientales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-en-nuevo-leon-por-presencia-de-polvos-del-sahara-NH21734292

DATOS CURIOSOS

· El polvo del Sahara puede viajar desde el norte de África hasta América.

· Su presencia puede generar un cielo con apariencia brumosa y tonalidades rojizas durante la tarde.

· En México, el impacto inicial suele concentrarse en la Península de Yucatán y el sureste.

· Las partículas más pequeñas pueden ingresar hasta zonas profundas de los pulmones.

· El polvo puede agravar síntomas relacionados con asma, EPOC y alergias respiratorias.

· También puede provocar irritación en los ojos y la piel.

· El fenómeno está previsto en territorio mexicano hasta el martes 15 de septiembre, con concentraciones leves a moderadas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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