¿Se le acabó el gas? Dibu Martínez recibe siete goles en tres partidos con el Chelsea

El esperado debut de Emiliano “Dibu” Martínez con el Chelsea ha dejado una estadística que llama poderosamente la atención: siete goles recibidos en sus primeros tres partidos de Premier League. Sin embargo, detrás de los números existe una realidad más compleja, pues el arquero argentino no ha sido necesariamente el principal responsable de la fragilidad que ha mostrado el conjunto londinense. Martínez llegó a Stamford Bridge procedente del Aston Villa con la etiqueta de campeón del mundo y uno de los referentes de la Selección Argentina. El Chelsea desembolsó 7.5 millones de libras esterlinas por su fichaje y acordó un contrato por tres temporadas, con la intención de solucionar los problemas que había presentado Robert Sánchez bajo los tres palos. Su presentación fue tan rápida como inesperada. El mismo día en que se hizo oficial su fichaje, Xabi Alonso lo mandó como titular contra Brighton, en Stamford Bridge. El Chelsea terminó imponiéndose 4-3, pero Martínez recibió tres goles. A pesar de ello, diversos reportes destacaron que no tuvo responsabilidad directa en las anotaciones y realizó intervenciones importantes para conservar la ventaja de los Blues.

La segunda prueba fue todavía más exigente. Chelsea visitó al Arsenal y terminó perdiendo 2-1 en el Emirates Stadium. Nuevamente, el marcador pudo generar dudas sobre el rendimiento del guardameta, pero Martínez respondió con varias atajadas importantes, entre ellas dos intervenciones ante remates de Bukayo Saka. Los dos goles del Arsenal fueron considerados prácticamente imposibles de detener para el argentino. El tercer capítulo llegó ante el Hull City. Chelsea volvió a mostrar sus problemas defensivos y terminó empatando 2-2, después de desperdiciar la ventaja que tenía en el encuentro. Con ese resultado, los Blues acumularon nueve goles recibidos en las primeras cuatro jornadas, sin conseguir todavía mantener su portería en cero. Así, los siete goles recibidos por Martínez corresponden a sus tres primeras apariciones con Chelsea, pero el dato necesita contexto. El argentino llegó a un equipo que ya arrastraba problemas defensivos y que, incluso antes de su debut, mostraba dificultades para cerrar los partidos. La apuesta de la directiva por el campeón del mundo fue clara. Chelsea buscaba experiencia, liderazgo y personalidad para una plantilla todavía en construcción. Xabi Alonso confió inmediatamente en Martínez, quien apenas unas horas después de completar su incorporación ya estaba defendiendo el arco del equipo. El entrenador español incluso destacó su carácter ganador y su experiencia. El propio Martínez tampoco ocultó sus expectativas al llegar a Londres. “Soy pura pasión y juego con el corazón”, afirmó al hablar de su compromiso con el club, dejando claro que pretende convertirse en uno de los referentes del nuevo Chelsea.

Por ahora, los resultados muestran una paradoja. El Chelsea ha recibido demasiados goles, pero Martínez también ha ofrecido actuaciones que lo han convertido en uno de los elementos más confiables de una defensa que todavía no encuentra estabilidad. El debate, por lo tanto, no debería limitarse a preguntar si el “Dibu” es el problema. La verdadera cuestión es cuánto tiempo necesitará Xabi Alonso para construir una defensa capaz de proteger al arquero argentino. Porque si Chelsea continúa concediendo ocasiones con tanta facilidad, ni siquiera la personalidad y experiencia de un campeón del mundo serán suficientes para apagar todos los incendios.