La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el primer eliminado de la segunda temporada?

La decisión se tomó mediante el voto del público durante la transmisión en vivo. Con ello, la acordeonista y creadora de contenido de 22 años se convirtió en la primera participante en abandonar la competencia, apenas una semana después del inicio de la nueva temporada.

La Granja VIP 2026 tuvo este domingo 13 de septiembre a su primera eliminada de la segunda temporada. Abigail Yeri Pak, conocida como La Coreañera , quedó fuera del reality después de enfrentarse en la placa con Manelyk González, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras “Bicolor”.

La placa comenzó a tomar forma el viernes, cuando María Karunna ganó el Juego de la Salvación y obtuvo el poder de La Traición. La cantante decidió salvar a Mónica Escobedo y posteriormente mandó directamente a Manelyk González a la gala de eliminación.

Antes de que se conociera el resultado de la votación del público, los propios granjeros tuvieron la oportunidad de revelar a quién querían ver fuera de la competencia. En esta dinámica, Kevyn Contreras y La Coreañera fueron quienes recibieron más señalamientos.

La decisión de María Karunna provocó tensión con Manelyk, quien tuvo que enfrentar el riesgo de convertirse en la primera eliminada. Los otros dos participantes que llegaron a la placa fueron Rafa Mercadante y Kevyn Contreras , quienes fueron señalados por sus compañeros durante La Asamblea.

LA TRAICIÓN DEFINIÓ A UNA DE LAS NOMINADAS

La situación dejó abierta la posibilidad de que cualquiera de los cuatro nominados abandonara el programa. Sin embargo, al finalizar las votaciones, Manelyk, Mercadante y Contreras obtuvieron los votos necesarios para continuar en La Granja VIP, mientras Abigail Pak quedó fuera.

El resultado fue anunciado en vivo después de que los conductores repasaran algunos de los momentos que marcaron la primera semana de convivencia entre los participantes.

EL CORRAL DE LAS VERDADES ESTRENÓ DINÁMICA

Durante la gala también se presentó El Corral de las Verdades, una nueva sección en la que los críticos realizan preguntas directas a los granjeros para conocer sus opiniones sobre otros concursantes.

Alfredo Adame, identificado dentro del programa como “El Golden Boy”, consideró que Kevyn Contreras se encontraba en una posición complicada frente a sus compañeros nominados.

Linet Puente, en tanto, cuestionó la actitud del comediante y consideró que estaba adoptando un papel de víctima que “no le va”. La dinámica permitió poner sobre la mesa algunas de las diferencias que surgieron durante los primeros días de convivencia.

QUIÉN ES ABIGAIL PAK, LA COREAÑERA

Abigail Yeri Pak nació en 2004 en San Antonio, Texas, en una familia con raíces coreanas y mexicanas. Sus padres llegaron a Estados Unidos después de migrar desde Corea del Sur, mientras que su madre es mexicana.

La joven creció bajo la influencia de tres culturas: coreana, estadounidense y mexicana. Esa combinación también forma parte de su identidad artística y de la manera en que presenta su música ante el público.

Su formación musical comenzó a los 13 años, cuando empezó a estudiar piano. Con el tiempo encontró en el acordeón el instrumento que marcaría su trayectoria y adoptó el sobrenombre de La Coreañera.

Pak desarrolló una propuesta que mezcla el acordeón con ritmos sonideros y cumbia. En redes sociales ha ganado seguidores con presentaciones y canciones, además de ser conocida como la “reina del acordeón”.

Durante su estancia en el reality habló sobre las diferencias entre las costumbres de su familia coreana y la manera en que ella expresa sus emociones. También contó que tiene una familia adoptiva mexicana, que la ha acompañado durante su vida en México.

LOS PEONES DE LA SEGUNDA SEMANA

La gala también sirvió para definir a los peones de la segunda semana. Los granjeros eligieron a Julio Camejo, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero, mientras que el público sumó a Kunno mediante votación.

Los peones tienen a su cargo algunas de las tareas más pesadas del campo y reciben menos alimento que el resto de los participantes, por lo que su designación representa una de las dinámicas relevantes de la convivencia.

Tras la salida de Abigail Pak, La Granja VIP 2026 queda con 18 granjeros activos. La producción contempla originalmente 20 participantes, aunque todavía falta la incorporación de un concursante cuyo ingreso no tiene fecha confirmada.