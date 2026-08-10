De auditor a escritor: Mario Niño presenta “La Trampa del Fraude”

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    De auditor a escritor: Mario Niño presenta “La Trampa del Fraude”
    De auditor a escritor: Mario Niño presenta “La Trampa del Fraude”

El escrito combina el estilo narrativo con aspectos de psicología individual y organizacional, así como conceptos de gestión empresarial

Monterrey, Nuevo León.- En un lenguaje sencillo, digerible y bajo el género de la novela, Mario Niño presenta “La Trampa del Fraude” que busca advertir que las empresas no fracasan de un día para otro y también muestra como el fraude termina afectando carreras, familias y comunidades.

En entrevista con VANGUARDIA el autor señaló que el libro va más allá del mundo empresarial y establece que hacer las cosas bien no solo genera rentabilidad sino también estabilidad y futuro.

Desde niño yo siempre he sido muy curioso, pero cuándo me meto a los temas ya de una organización siempre he visto que se pierde dinero de alguna forma, no solo por fraude sino por malas decisiones u omisiones que se dan en las empresas”, dijo.

$!De auditor a escritor: Mario Niño presenta “La Trampa del Fraude”

Mencionó que siempre le han llamado la atención estos temas y eso le sirvió para dar forma al escrito que ahora comparte con lectores de todas las edades, porque es un libro bastante comprensible.

Niño es Contador Público y Auditor, egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL, y tiene casi 40 años de experiencia en control interno, auditoría interna y prevención de pérdidas.

Te metes a hacer esa investigación a ver qué fue lo que pasó para ir cerrando filas y poder ver que ya no se pierda ese dinero. Soy especialista en alguna forma en identificar áreas de oportunidad en los procesos”, señaló.

Indicó que un colega le recomendó que no trasmitiera tanto conocimiento; sin embargo, él decidió seguir adelante con el libro que resalta temas como la ética empresarial, la gobernanza y el control interno de los negocios; sin embargo, además, “La Trampa del Fraude” cuenta con un estilo narrativo con aspectos de psicología individual y organizacional, así como de gestión empresarial.

Niño resaltó que todas las empresas pierden dinero sin excepción ya sea por fraudes, errores o simples negligencias por lo que el escrito es como una guía para aprender a detectar estas situaciones.

También, muestra como los hábitos de control, prevención y disciplina pueden transformar la vida de una persona, por lo que no solo limita al mundo empresarial.

Dijo que escribió el libro como una meta personal y para compartir sus conocimientos.

“Una de las pasiones que debe tener el ser humano es poder servir y poder ayudar. Yo gracias a Dios tengo una buena estabilidad, pero sé lo que hace falta no solo desde el punto de vista empresarial sino de parte de la familia”, subrayó.

“La Trampa del Fraude” Niño lo financió con sus propios recursos y le llevó siete años realizarlo porque cuidó meticulosamente cada detalle.

El personaje central de la trama se llama “Enrique” y muestra la historia de lo que puede pasar sino se cambian hábitos para proteger lo que importa.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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