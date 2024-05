Del cine al teatro: Estrenan adaptación del éxito ‘Trinidad’ en el Teatro del IMSS en Saltillo

¿Cuánto puede cimbrar una fe la existencia de un sacerdote acusado de asesinato? Esta es una de las preguntas de las que parte la obra ‘Trinidad’ de Luis Monterrubio, una historia inspirada en la existencia en Saltillo de un sacerdote que hacía exorcismos y que este viernes llega al escenario del Teatro del IMSS.

La temporada está dirigida por Pablo González, y cuenta con las actuaciones de Luis Zozaya, Omar Navéjar, Fortino Hurtado y Juan Héctor Cortés, quien a su vez produce el montaje a través de Corcer Compañía de Teatro.

“No he visto la película, pero no por una falta de respeto al trabajo de mi compañero, simplemente porque no me quería contaminar en el aspecto de la puesta en escena”, explicó el director en rueda de prensa.